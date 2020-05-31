Банковская система в Украине пока не готова к ипотечному кредитованию под 10%, которое анонсировал президент Владимир Зеленский.

Для того, чтобы в Украине были доступны такие условия на жилье в ипотеку, есть несколько условий, заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью Ліга.Финансы.

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Теоретически это возможно, но цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же государственные банки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам – 13-14%.

По его словам, чтобы это стало возможным, депозитные ставки должны снизиться почти вдвое, а для этого должно пройти время.

Какие ставки по ипотеке сейчас

В 2020 году самая доступная ипотека в Украине предусматривает ставку 17-18%. Однако, чтобы ее получить, необходимо выполнить ряд требований банка, а потому доступна она далеко не всем.

В среднем украинцы могут получить ипотеку под ставку от 18% до 25%.

В Украине – самые высокие ставки по ипотеке в Европе / Фото dengi

Однако существует также проблема со скрытыми платежами. В частности, в Украине нужно оплатить дополнительно:

0,5-1% - страхование здоровья и жизни заемщика на весь период уплаты ипотеки;

0,7-1% - страхование объекта недвижимости;

0,7-1% - разовая комиссия при выдаче ипотечного кредита;

оценка недвижимости, которая проводится за счет заемщика.

Для того, чтобы получить ипотеку, необходимо подтвердить в банковском учреждении наличие высоких доходов. Преимуществом считаются высокие доходы официальной супруги/супруга.

Ипотека в мире

Украина имеет самые высокие ставки по ипотеке в Европе и одни из самых высоких во всем мире. Впереди – только Аргентина, Венесуэла и Иран.

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На втором месте после Украины идет Беларусь (около 14%), на третьем – Молдова (9,5%). В других странах ипотечные ставки значительно ниже и колеблются в пределах от 1,4% (Финляндия) до 6,4% (Черногория).