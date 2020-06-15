Яркие цвета в интерьере используются достаточно редко – наиболее часто в последнее время выбираются пастельные оттенки. Однако красочные акценты остаются актуальными.

Для того, чтобы грамотно и стильно оформить жилье, необходимо понимать, какие цвета и оттенки сочетаются между собой, пишет 3m2.

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Нейтральные краски и яркие контрасты

Идеальной основой для любых контрастных оттенков станут белый, бежевый и светло-серый цвета. Для интерьера стоит использовать спокойные оттенки, а яркие подойдут для избранной мебели (кресел, дивана, шкафа) и аксессуаров (подушек, ваз, штор, светильников).

Насыщенные цвета также подойдут для дверей, плинтусов и пр., но стоит учесть, что каждый из них может быть задействован не более, чем в трех оттенках.

Яркие контрасты разбавят интерьер / Фото elenaeller

Орнамент "успокаивает" яркость

Сочные цвета можно уравновесить крупным оргаментом в нейтральном тоне. К примеру, черно-белый узор отвлечет от яркости и "успокоит" дизайн. Подобный прием хорошо "работает" в текстиле.

Яркое & яркое

Здесь работает простое правило: хорошо сочетаются цвета, которые находятся напротив друг друга.

Рекомендуется в дизайне использовать не более двух ярких цветов, остальные могут быть только в качестве акцентов.

Светлое и темное

Светлое на темном, а темное на светлом – правило, всегда уместное в дизайне интерьера. Это сочетание позволяет делать шикарные образы.

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Аксессуары могут стать изюминкой любого жилья / Фото roomester

Идеальные сочетания для интерьера

оранжевый и синий (синий – доминантный, оранжевый – акценты);

желтый и зеленый придадут жилью весенне-летнее настроение;

зеленый и синий – классика;

синий и сиреневый – дают утонченный результат и сочетаются с металлическими элементами под золото и патину;

оранжевый и розовый могут стать изюминкой в интерьере.

Также следует помнить, что цвета в квартире и доме влияют на настроение жилья. Для гармонии стоит сочетать яркие оттенки со спокойными.