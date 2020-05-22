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На каком этаже лучше купить квартиру и почему

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Выбор этажа зависит от нескольких факторов
Выбор этажа зависит от нескольких факторов / stroyobzor

Приобретая квартиру, каждый покупатель стоит перед выбором – на каком этаже остановиться. Для этого нужно определиться с несколькими факторами.

Каждый этаж имеет свои преимущества и недостатки, однако выбирать нужно, исходя из своих приоритетов, пишет the page.

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Наименее востребованными в Украине всегда считались первый и последний этажи, но в последнее время застройщикам удается найти покупателей. В этом им помогают хорошие скидки на первый этаж и панорамные виды с последнего.

Жилье на нижних этажах

Минусы

  • свет фонарей может светить в окна
  • посторонний шум с улицы, офисов и магазинов по соседству
  • звуки открывающихся и закрывающихся входных дверей
  • отсутствие балконов и лоджий
  • запахи с улицы

Стоит учесть все за и против / Фото ЛУН

Плюсы

  • ниже цена
  • удобство для пожилых людей и мам с колясками

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Квартиры на верхних этажах

Недостатки

  • неудобства в случае поломки лифта или отключения света
  • сложности с доступом экстренных служб в случае ЧП

Преимущества

  • панорамные виды
  • больше дневного света
  • отсутствие постороннего шума и запахов с улицы

Цена на первый этаж может быть на 10% ниже средних, которые являются самыми востребованными и быстро разлетаются.

В случае опасений из-за пожарной безопасности, жилье лучше приобретать не выше 3-4 этажа.

Для правильного выбора следует изучить концепцию ЖК, который заинтересовал, его технические характеристики и планировки.

Автор: Наталия Бережная
Теги: Вторичное жилье Вторичный рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Недвижимость Новостройки
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