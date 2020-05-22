На каком этаже лучше купить квартиру и почему
Приобретая квартиру, каждый покупатель стоит перед выбором – на каком этаже остановиться. Для этого нужно определиться с несколькими факторами.
Каждый этаж имеет свои преимущества и недостатки, однако выбирать нужно, исходя из своих приоритетов, пишет the page.
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Наименее востребованными в Украине всегда считались первый и последний этажи, но в последнее время застройщикам удается найти покупателей. В этом им помогают хорошие скидки на первый этаж и панорамные виды с последнего.
Жилье на нижних этажах
Минусы
- свет фонарей может светить в окна
- посторонний шум с улицы, офисов и магазинов по соседству
- звуки открывающихся и закрывающихся входных дверей
- отсутствие балконов и лоджий
- запахи с улицы
Стоит учесть все за и против / Фото ЛУН
Плюсы
- ниже цена
- удобство для пожилых людей и мам с колясками
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Квартиры на верхних этажах
Недостатки
- неудобства в случае поломки лифта или отключения света
- сложности с доступом экстренных служб в случае ЧП
Преимущества
- панорамные виды
- больше дневного света
- отсутствие постороннего шума и запахов с улицы
Цена на первый этаж может быть на 10% ниже средних, которые являются самыми востребованными и быстро разлетаются.
В случае опасений из-за пожарной безопасности, жилье лучше приобретать не выше 3-4 этажа.
Для правильного выбора следует изучить концепцию ЖК, который заинтересовал, его технические характеристики и планировки.