На каком этаже лучше купить квартиру и почему

Приобретая квартиру, каждый покупатель стоит перед выбором – на каком этаже остановиться. Для этого нужно определиться с несколькими факторами.

Каждый этаж имеет свои преимущества и недостатки, однако выбирать нужно, исходя из своих приоритетов, пишет the page.

Читайте Когда лучше покупать жилье: как карантин изменил рынок недвижимости

Наименее востребованными в Украине всегда считались первый и последний этажи, но в последнее время застройщикам удается найти покупателей. В этом им помогают хорошие скидки на первый этаж и панорамные виды с последнего.

Жилье на нижних этажах

Минусы

свет фонарей может светить в окна

посторонний шум с улицы, офисов и магазинов по соседству

звуки открывающихся и закрывающихся входных дверей

отсутствие балконов и лоджий

запахи с улицы

Стоит учесть все за и против / Фото ЛУН

Плюсы

ниже цена

удобство для пожилых людей и мам с колясками

Актуально "Сталинка" или новострой: что выбрать

Квартиры на верхних этажах

Недостатки

неудобства в случае поломки лифта или отключения света

сложности с доступом экстренных служб в случае ЧП

Преимущества

панорамные виды

больше дневного света

отсутствие постороннего шума и запахов с улицы

Цена на первый этаж может быть на 10% ниже средних, которые являются самыми востребованными и быстро разлетаются.

В случае опасений из-за пожарной безопасности, жилье лучше приобретать не выше 3-4 этажа.

Для правильного выбора следует изучить концепцию ЖК, который заинтересовал, его технические характеристики и планировки.