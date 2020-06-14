В Украине из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, застройщики потеряли 4,5 млрд гривен.

Чтобы вернуться к показателям января-февраля 2020 года, им потребуется от 4-х месяцев до года, пишет UBR.

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Потери и ущерб

Строительные компании не смогли продать более 4 тысяч квартир, запланированных на период с марта по май. Потери в чистой прибыли составили около 1,3-1,4 млрд грн.

Для четверти строящихся ЖК, финансирование которых происходит за счет вложений покупателей, непроданные квадратные метры могут обернуться проблемой, которую не удастся решить без сторонней финансовой помощи.

В Украине всего 17-20% объектов имеют финансовый запас, который позволит им продолжать строительство до 12 месяцев без средств инвесторов.

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Ситуация на рынке

По данным строителей, за последние 2-3 недели продажи первичного жилья возросли в сравнении с мартом-началом мая. Так, в домах эконом-класса продажи выросли на 2%, в объектах бизнес и премиум-класса – на 4%, а в ЖК новых форматов – на чуть более 6%.

Застройщики утверждают, что во второй половине мая покупатели активизировались – число запросов в отделы продаж увеличилось на 15-20%.

Покупали активизировались в конце мая / Фото novostroycity

Многие компании также готовят посткарантинные акции по двум направлениям:

скидки от 5-7% на 1, 2, 3-комнатные квартиры при оплате первоначального взноса от 30% до 70%;

при оплате первоначального взноса от 30% до 70%; разные варианты рассрочки (поквартальные платежи, оплата равными частями на 24 месяца или же постепенное увеличение суммы платежей, когда максимальный платеж будет уже на стадии окончания строительства).

Срок действия подобных программ составляет до 2 лет. Довольно часто подобные рассрочки предоставляются под 0%.