Первый дом самой молодой миллиардерши в мире выставлен на продажу: как он выглядит
Первый особняк самой молодой миллиардерши в мире, основательницы популярного бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер выставлен на продажу в США.
Дом, который Дженнер приобрела в 2015 году и вскоре продала, снова появился на рынке. Его цена составляет 3,6 миллиона долларов, пишет TMZ.
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Что есть на территории
Роскошная недвижимость расположена в элитном районе Оукс города Калабасас (Калифорния, США). На территории находится бассейн и домик для гостей.
На территории есть огромный бассейн / Фото TMZ
В главном коттедже есть 6 спален, отдельная медиа-комната для просмотра кино, шикарная кухня. Также установлен камин из белого камня.
Вокруг особняка – много зелени / Фото TMZ
Изюминкой особняка является бывшая спальня, переоборудованная в гламурную комнату с множеством зеркал и просторным гардеробом.
Просторный дом выглядит стильно и опрятно / Фото TMZ
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Роскошный особняк продается за 3,6 миллиона долларов / Фото TMZ
Кайли приобрела дом в 17 лет в 2015 году за 2,7 миллиона долларов, однако спустя 2 года продала его за 3,15 миллиона долларов.
Интерьер выполнен в светлых оттенках / Фото TMZ
В 2019 году Forbes назвал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в истории человечества и повторно удостоил этого титула в апреле 2020 года.
Однако в конце мая Forbes сделал переоценку ее состояния, снизив его до 900 миллионов долларов. По версии издания, Дженнер лгала об успешности своего бизнеса.