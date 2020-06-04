Первый особняк самой молодой миллиардерши в мире, основательницы популярного бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер выставлен на продажу в США.

Дом, который Дженнер приобрела в 2015 году и вскоре продала, снова появился на рынке. Его цена составляет 3,6 миллиона долларов, пишет TMZ.

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Что есть на территории

Роскошная недвижимость расположена в элитном районе Оукс города Калабасас (Калифорния, США). На территории находится бассейн и домик для гостей.

На территории есть огромный бассейн / Фото TMZ

В главном коттедже есть 6 спален, отдельная медиа-комната для просмотра кино, шикарная кухня. Также установлен камин из белого камня.

Вокруг особняка – много зелени / Фото TMZ

Изюминкой особняка является бывшая спальня, переоборудованная в гламурную комнату с множеством зеркал и просторным гардеробом.

Просторный дом выглядит стильно и опрятно / Фото TMZ

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Роскошный особняк продается за 3,6 миллиона долларов / Фото TMZ

Кайли приобрела дом в 17 лет в 2015 году за 2,7 миллиона долларов, однако спустя 2 года продала его за 3,15 миллиона долларов.

Интерьер выполнен в светлых оттенках / Фото TMZ

В 2019 году Forbes назвал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей в истории человечества и повторно удостоил этого титула в апреле 2020 года.

Однако в конце мая Forbes сделал переоценку ее состояния, снизив его до 900 миллионов долларов. По версии издания, Дженнер лгала об успешности своего бизнеса.