Потенциальный покупатель после, казалось бы, удачного просмотра может не перезвонить продавцу. Это происходит по нескольким причинам.

Среди них – изменение планов, внешний вид не соответствующий фотографиям в объявлениях, неподходящая цена. Однако нередко покупатель не перезванивает из-за ошибок продавца, пишет dom.ria.

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Неуместные вопросы

Во время просмотра некорректно задавать вопросы о причинах покупки жилья, источниках дохода, планах на недвижимость, месте регистрации. Эти моменты испортят впечатление потенциальных покупателей о продавце и могут стать поводом отказаться от квартиры.

Излишняя подозрительность

Иногда владельцы недвижимости на просмотре просят предъявить паспорт, однако это неуместно на таком этапе общения. Документы лучше посмотреть непосредственно на сделке.

Продавец должен продумать возможные вопросы покупателя / Фото 2realtor

Чрезмерное дружелюбие

Излишнее гостеприимство также оттолкнет клиента. Просмотр квартиры длится 10-15 минут, этого достаточно для того, чтобы задать интересующие вопросы, осмотреть квартиру и определиться, подходит жилье или нет.

Грубость, резкость и нетактичность

Если покупатели опоздали, продавец может нервничать и показывать это своим видом. Подобные эмоции лучше придержать, так как собеседник чувствует это настроение и шансы на сделку уменьшаются. Стоит также быть готовыми к вопросам о причине продажи квартиры и о других нюансах. На попытки покупателя сбить цену, необходимо спокойно реагировать и не поддаваться критике.

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Назойливая реклама

Слишком активное нахваливание жилье оттолкнет потенциального покупателя и вызовет подозрения. Преимущества недвижимости необходимо описывать грамотно, аргументированно и без эмоций.

Несовпадение информации с объявлением

Условия продажи, указанные в объявлении о продаже, должны соблюдаться. Если квартира предлагалась с мебелью и техникой, отменять такую опцию нельзя. Такая же ситуация с другими параметрами жилья – этажом, количеством комнат, коммуникациями и пр.

Животные на просмотре

Перед продажей объекта, его необходимо обезличить: в помещении не должно быть посторонних запахов. Если владельцы держат собаку, лучше отправить ее с кем-то гулять. Также рекомендуется сделать генеральную уборку – чистота оставит приятное впечатление о квартире.