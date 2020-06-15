Приобретая квартиру, можно сэкономить от 1 до 10% от названной цены объекта. Для этого необходимо правильно построить диалог с продавцом.

Чтобы получить хорошую скидку, нужно использовать сильные аргументы. Как правильно торговаться, пишет dom.ria.

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Торг уместен?

Любая скидка во время дорогостоящей покупки оставит приятное впечатление. Если в объявлении есть упоминание о том, что торг возможен, – путь открыт. Однако нужно понимать, что могут быть особые причины, по которым указана эта фраза:

срочная продажа объекта;

долгая продажа;

привлечение внимания покупателя фразой о торге;

плачевное состояние жилья;

проблемный объект.

Нужно понимать, что в последнем случае о проблемах не расскажет ни продавец, ни риелтор. Поэтому стоит уделить должное внимание проверке документов.

Аргументы для торга

Помогут снизить цену интересующего объекта. Что можно назвать владельцу:

отсутствие ремонта;

удаленность от остановок общественного транспорта;

первый или последний этаж;

угловая квартира;

"убитый" подъезд;

неблагополучные соседи;

следы подтоплений;

шумная дорога под домом.

Список минусов квартиры необходимо составить заранее. Важно во время торга не опускаться до слишком сильной критики – диалог лучше выстраивать дружелюбно, это повысит шансы на дисконт.

В соседнем доме дешевле

Перед просмотром жилья, стоит изучить аналогичные предложения. Это тоже может стать "козырем" во время торга. Отметьте в разговоре, что есть похожие варианты, но вы готовы рассмотреть именно эту квартиру, если будет скидка.

Благодаря торгу, цена может снизиться до 10% / Фото politeka

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Мебель и техника

Если вам не нужны определенные предметы мебели или бытовая техника, об этом тоже стоит сказать владельцу. Такой ход позволит немного снизить цену.

Квартира долго продается

Если объект недвижимости продается более полугода, это также может стать поводом для скидки. Продавцы заинтересованы в оперативной сделке, поэтому, вероятнее всего, будут готовы к торгу.

Готовы сразу оформить сделку

Довольно часто владельцу необходимо быстро совершить продажу. Если вы готовы к сделке, об этом нужно заявить. Чтобы закрыть вопрос, собственник готов будет пойти на уступки.

Важно осознавать, что любое хамство, грубость, повышенный тон, недовольство или недружелюбие может иметь обратный эффект. Идите на просмотр с хорошим настроением и будьте вежливы. Это откроет вам путь не только к скидке, но и к легкому течению сделки.