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В Украине могут взлететь цены на жилье в новостройках: что произошло

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Качество жилья может измениться из-за нового документа
Качество жилья может измениться из-за нового документа / profrieltor

Верховная Рада поддержала имплементацию 305-го регламента Европейского Союза по строительной продукции в первом чтении. Новые стандарты коснутся всех материалов, начиная с качества кабеля и заканчивая окнами.

Также вводится ответственность за продажу нелегальной продукции. Все это может привести к взлету цен на недвижимость в строящихся жилых комплексах, пишет Build Portal.

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Что за документ

Парламент голосовал 20 мая. Пока законопроект принят в первом чтении. Документ был среди требований Ассоциации Украина – ЕС.

Регламент 305/2011/ЕС (89/106/ЕЕС) устанавливает гармонизированные требования и условия для сбыта строительной продукции.

В 2018 году в Украине отменили обязательную сертификацию строительной продукции, так как планировалось имплементировать положения 305-го регламента. С того момента рынок остался без контроля за фальсификатом.

По данным экспертов, в Украине в среднем около 20-25% фальсификата. При этом в некоторых сегментах цифры значительно выше. К примеру, в кабельной и оконной продукции – около 70%, в цементной – 30%. На мировом рынке общий показатель равен 5-7%.

В Украине на строительном рынке до 25% фальсификата / Фото oksagen

Что может измениться

Станет гораздо проще не только отследить появление фальсификата на рынке, но и появится возможность заблокировать распространение опасной или нелегальной продукции и найти виновного в ее распространении, – пояснила замглавы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

В связи с новшествами, эксперты прогнозируют повышение цен на квартиры в новостройках.

Что считается фальсификатом

  • "Неучтенка" – качество продукции высокое, однако она реализуется "не совсем" легально.
  • Низкокачественная подделка.

На первичном рынке преимущественно представлена именно "неучтенка", в регионах может быть и местная подделка.

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Новостройки в Украине могут стать качественнее / Фото UBR

Сами застройщики утверждают, что новые требования не скажутся на стоимости недвижимости, если сами производители не повысят цены.

Только в чуть больше 15% строящихся объектов (в основном, это эконом-класс) на стадии строительства 6-12 месяцев, себестоимость строительства может вырасти минимум на 5%. Но в сложившейся конъюнктуре, вряд ли застройщики такого типа жилья прибегнут к пересмотру своих ценников, – заявил эксперт по недвижимости Александр Изаров.

Преимущества регламента

  • Для застройщиков – возможность строить качественно
  • Для покупателя – уверенность в качестве жилья
  • Для производителей – мотивация для улучшения качества продукции с целью выхода на рынок ЕС.
Автор: Наталия Бережная
Теги: Новости рынка недвижимости Новости недвижимости Первичный рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Недвижимость Продажа недвижимости Новостройки
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