В Украине могут взлететь цены на жилье в новостройках: что произошло
Верховная Рада поддержала имплементацию 305-го регламента Европейского Союза по строительной продукции в первом чтении. Новые стандарты коснутся всех материалов, начиная с качества кабеля и заканчивая окнами.
Также вводится ответственность за продажу нелегальной продукции. Все это может привести к взлету цен на недвижимость в строящихся жилых комплексах, пишет Build Portal.
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Что за документ
Парламент голосовал 20 мая. Пока законопроект принят в первом чтении. Документ был среди требований Ассоциации Украина – ЕС.
Регламент 305/2011/ЕС (89/106/ЕЕС) устанавливает гармонизированные требования и условия для сбыта строительной продукции.
В 2018 году в Украине отменили обязательную сертификацию строительной продукции, так как планировалось имплементировать положения 305-го регламента. С того момента рынок остался без контроля за фальсификатом.
По данным экспертов, в Украине в среднем около 20-25% фальсификата. При этом в некоторых сегментах цифры значительно выше. К примеру, в кабельной и оконной продукции – около 70%, в цементной – 30%. На мировом рынке общий показатель равен 5-7%.
В Украине на строительном рынке до 25% фальсификата / Фото oksagen
Что может измениться
Станет гораздо проще не только отследить появление фальсификата на рынке, но и появится возможность заблокировать распространение опасной или нелегальной продукции и найти виновного в ее распространении, – пояснила замглавы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
В связи с новшествами, эксперты прогнозируют повышение цен на квартиры в новостройках.
Что считается фальсификатом
- "Неучтенка" – качество продукции высокое, однако она реализуется "не совсем" легально.
- Низкокачественная подделка.
На первичном рынке преимущественно представлена именно "неучтенка", в регионах может быть и местная подделка.
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Новостройки в Украине могут стать качественнее / Фото UBR
Сами застройщики утверждают, что новые требования не скажутся на стоимости недвижимости, если сами производители не повысят цены.
Только в чуть больше 15% строящихся объектов (в основном, это эконом-класс) на стадии строительства 6-12 месяцев, себестоимость строительства может вырасти минимум на 5%. Но в сложившейся конъюнктуре, вряд ли застройщики такого типа жилья прибегнут к пересмотру своих ценников, – заявил эксперт по недвижимости Александр Изаров.
Преимущества регламента
- Для застройщиков – возможность строить качественно
- Для покупателя – уверенность в качестве жилья
- Для производителей – мотивация для улучшения качества продукции с целью выхода на рынок ЕС.