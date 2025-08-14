Житло розташоване в Багдаді. Там письменниця жила разом зі своїм другим чоловіком, розповідає 24 Канал, посилаючись на Yle.

Який вигляд має будинок, де жила Агата Крісті?

Агата Крісті прожила в Іраку майже 13 років, адже її другий чоловік працював археологом у різних частинах Близького Сходу. Вперше до Іраку вона приїхала у 1930 році, де вони й познайомилися.

Цікаво, що обранець був молодшим за неї майже на чотирнадцять років. Через те Агаті Крісті навіть приписують вислів, що для археолога жінка має значно старшою. Мовляв, чим вона старша, тим більша її цінність.



Будинок, у якому жила Агата Крісті / Фото AOP

На жаль, резиденція письменниці вже роками перебуває в занедбаному стані. Щоб житло такої відомої письменниці остаточно не розвалилося, влада Багдада ініціювала його реконструкцію.

Іракський історик Аділь Ардаві розповів, що зараз в Іраку тривають дебати щодо відновлення будинку з метою збереження спадщини письменниці.

Якщо буде налагоджено співпрацю між посольством Великої Британії в Багдаді та іракською владою, будинок можна буде перетворити на музей,

– сказав історик.



Будинок відомої письменниці просто розвалюється / Фото AA

Цікаво, що Агата Крісті мала не одну резиденцію в Іраку. Інша була розташована на околиці стародавнього міста Німруд. Однак вона була повністю знищена ще у 2014 році.