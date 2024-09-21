Епатажний митець перетворив своє подвір'я на "парк інсталяцій", та це не ті творіння, які ми звикли бачити. Вони нагадують сміттєзвалище, пише Daily Star.

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"Творча інсталяція" сусіда відлякує покупців

За словами Джона, потенційним покупцям подобається його будинок, але їх лякає "творчість" сусіда.

Нам потрібно продати нерухомість, щоб оплатити лікування матері. Оголошення про продаж будинку висить вже кілька місяців, але покупців немає через те, що сусіди не дають нам спокою – брухт розкиданий по всьому їхньому саду, на задньому дворі абсолютний безлад,

– скаржиться чоловік.

"Творча інсталяція" сусіда / Фото SWNS

Цікаво те, що раніше сміття не було. Воно з'явилось на подвір'ї буквально за кілька днів. Серед них є візки для покупок, дитячі коляски, хлібниці та інші предмети.

У нас було дев'ять переглядів – усім подобається будинок, розмір кімнат тощо, але людей непокоїть сусідство. Намагався поговорити з ним про це й попросив прибрати непотріб, але він відмовився що-небудь робити,

– зізнається Джон.

Художник відреагував на претензії. Він каже, що сусід просто неправильно зрозумів його останній витвір. Насправді його сміття це "предмети, що є частиною цілеспрямованої мистецької кампанії та мають важливе значення".