Так званий "Будинок Дарта Вейдера" був на ринку не так давно. У 2021 році його продали за невідому суму, а вже у 2023-му – пропонували в оренду за 13 тисяч доларів на місяць. Тепер власники вирішили продати його за 3,75 мільйона доларів, повідомляє Realtor.com.

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Будинок для фанатів "Зоряних війн"

Житло з вражаючим інтер'єром збудували ще в 1992 році. Цей впізнаваний дизайн викликав шалену популярність. На сайті з продажу нерухомості він нещодавно очолив список найпопулярніших будинків.

Сховався за величними дубами сумнозвісний "Будинок Дарта Вейдера" у своєму вражаючому темному шифері та алюмінієвій броні,

– мовиться в оголошенні.

На території власності є кутовий басейн і гідромасажна ванна, а також "виставковий гараж" з чотирма авто.

Задній двір / Фото Realtor.com

Це справді Дарт Вейдер чи ні

Насправді натхненням для дизайну були не "Зоряні війни", а скоріше авіаційна тематика. За планом, будинок мав бути схожий на реактивний винищувач-невидимку. І якщо зазирнути всередину, то можна побачити, що вітальня відкритого планування справді нагадує салон літака.

Інтер'єр з елементами авіаційної тематики / Фото OLX

У будинку площею 650 квадратів облаштували чотири спальні та п'ять ванних кімнат. Інтер'єр виконаний у нейтральних відтінках: переважають білий, чорний і сірий. Завдяки панорамним вікнам у житло потрапляє багато природного світла.