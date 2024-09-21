Малюнки на стінах у деяких кімнатах нагадують кадри з фільму жахів. Про це пише Daily Star.

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Що так лякає потенційних покупців

Це вікторіанський будинок, який вміщує 10 спалень і на вигляд здається житлом мрії. Довкола воно ще й оточене зеленню.

Так коли потенційні покупці заходять всередину, захват зникає. Деталі в інтерʼєрі вони назвали "тривожними".

Надгробок на стіні / Фото Purplebricks

В одній з кімнат на стіні намальований надгробок, а в іншій – величезна багатоніжка на всіх трьох стінах.

Будинок із двома вітальнями й дев'ятьма ванними кімнатами продає компанія з нерухомості. Вона переконує, що житло має "величезний потенціал для розвитку".

Лякливі багатоніжки на стінах / Фото Purplebricks

Особняк із десятьма спальнями на величезній ділянці, що має величезний потенціал для інвесторів, забудовників, покупців, які вперше купують житло, молодих фахівців і сімей, які шукають чудовий проєкт,

– пишуть в оголошенні.

У будинку є чотири поверхи, включно з підвалом, а також є ліфт. До власності належить ділянка з дозволом на житлове будівництво.

Що думають користувачі соцмереж

Фото інтер'єру справді створюють тривожну атмосферу. Оголошення про продаж цього будинку опублікували на відомому форумі Reddit. Один із користувачів, коментуючи допис, назвав його внутрішній простір "обстановкою для фільму жахів".

"Графіті справді тривожать", "Турбує те, що вікна закладено блоками", – додали коментатори.

Для декого зазначена ціна здавалася завеликою. "Вибачте, але скільки коштує будинок у Манчестері, із замурованими вікнами, всюди сміття, вандалізм, а вони хочуть майже мільйон", – зазначили в коментарях.