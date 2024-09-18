Тривалий час американку насторожував потік холодного повітря у квартирі. Одного дня вона вирішила знайти його джерело. Так жінка натрапила на секретну кімнату, розповіла вона на Reddit.

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Зняла дзеркало й побачила діру

Авторка відео розповіла, що у ванній кімнаті завжди було холодним повітрям. Так було в будь-яку пору року, навіть влітку.

Мені постійно дуже холодно у нью-йоркській квартирі – неважливо, яка температура зовні. Заходжу до ванної кімнати й відчуваю, як на мене, дме повітря. Оскільки там немає вентиляції чи чогось подібного, я почала шукати причину. Знявши дзеркало зі стіни, побачила там величезну діру,

– розповідала жінка.

Вона вирішила не зупинятись, а пролізти крізь щілину в стіні. Хоч це було важко, американка протиснулась крізь отвір. Вона побачила цілу кімнату й зрозуміла, що це зовсім інша квартира. У приміщенні були порожні коробки та розкидані мішки для сміття.

Американка знайшла таємну кімнату в помешканні: відео

Тут холодно! Ого, це зовсім інша квартира,

– коментує американка.

Один з коментаторів написав: "На вашому місці я б мовчав й мав би двомісну квартиру безкоштовно. Тим більше, якщо воно практично замуроване і ніхто про це не знає!"

WTF! Це правда? Якщо так, то я б таємно зайняв цю квартиру. Судячи з усього, ви збільшили свою житлову площу більш ніж удвічі. Що в цьому поганого?

– прокоментував ще один користувач.

Жінка каже, що має розказати про це орендодавцю. Тому завтра власник отримає "цікавий" телефонний дзвінок.