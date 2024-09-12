Величезний будинок з десятьма спальнями та десятьма ванними кімнатами розташований на відомому курорті Реюньйон. І хоч його вартість у 2,2 мільйона доларів здається високою, дизайн насправді коштує у 10 разів більше за цю суму.

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Що незвичайного є в інтер'єрі будинку

Житло площею майже 560 квадратних метрів вперше з'явилося на ринку за 3,5 мільйона доларів рік тому. Тепер його вартість знизилася аж до 1,3 мільйона доларів. Очевидно, в будинку з таким химерним інтер'єром захоче жити не кожен.

Всередині є блакитно-рожева дитяча спальня з ліжком у формі літального апарата. А в кімнаті для ігор взагалі стоїть справжній військовий гелікоптер, який був на озброєнні в зонах активних бойових дій Іраку та Афганістану. Оскільки вертоліт "списали", власники будинку, очевидно, придбали його для свого химерного дизайну. Вони облаштували там ігрові зони з м'якими сидіннями та спальними місцями.

"Літальний" інтер'єр / Фото Realtor

Цікаво, що цей гелікоптер оцінюють у приголомшливі 25 мільйонів доларів. "Хочете косплеїтися як військовий пілот? Ось ваш шанс!" – пишуть в оголошенні.

Окрім того, в будинку є старовинне крило літака, а також біплан, костюми літунів та інші артефакти.

Власники створювали цей проєкт з розумом. У будинку не всі кімнати в авіаційному стилі. Є і звичайні приміщення, як-от вітальня з каміном і кухня з масивним островом.