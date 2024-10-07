Об'єкт нерухомості став "туристичним магнітом" і приваблює багатьох відомих блогерів та інфлюєнсерів. Місцевим жителям це не подобається, пише видання The Sun.

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Будинок заростає плющем

Місцеві жителі почуваються так, наче вони в зоопарку, і на них приїхали подивитися. Люди постійно бачать натовпи, які зупиняються неподалік, щоб сфотографуватися. Це стало справжнім трендом після того, як фото будинку завірусилося на Reddit.

Місцевий пенсіонер каже, що перехожих дуже цікавить, як живуть люди всередині цієї визначної пам'ятки. "Всі хочуть побачити, хто і як тут живе", – сміється Джон.

Ще одна місцева Моніка, яка також живе неподалік, каже, що люди проводять тут фотосесії майже щодня.

Мене питали, чи можна сфотографуватися зовні, і я відповіла: "Ні, не можна, бо я зламаю ваш фотоапарат. Пильно стежу за тими, хто підходить надто близько,

– зізналася Моніка.

До речі, другорядною причиною приїхати до будинку є меморіальна дошка. Вона нагадує про час проживання письменника Джорджа Орвелла на цій вулиці.



Місцевий на тлі зарослого будинку / Фото The Sun

Що каже власниця будинку

58-річна власниця будинку Клер каже, що збирається обрізати плющ, зокрема, щоб звільнити вікна, а тоді пофарбує фасад. За словами жінки, цю рослину ще 25 років тому посадила її мати. Навряд чи його легко позбутися повністю.

Деякі місцеві вважають, що це навряд чи розв'яже проблему. Їхня вулиця вже стала відомою. Наприклад, Зоран, який переїхав до Гемпстеда з Сербії, вважає, що сюди надалі приїжджатиме багато людей, які "завжди сміятимуться".