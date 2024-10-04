Жінка, на ім'я Лоріс, каже, що власна хатинка в лісі була її мрією, яку нарешті вдалося втілити. Проте згодом подружжя виявило низку проблем, пише The New York Post.

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Не будинок, а "головний біль"

Як тільки подружжя переїхало, все було добре. А потім почалося.

Просто соціальна реклама щодо купівлі будинку в лісовій місцевості: не робіть цього,

– розповідає американка у відео на своїй тікток-сторінці.

Як з'ясувалося, в будинку було багато шкідників. Можливо, вони оселилися ще до переїзду пари, а, можливо, й після.

Лоріс розповідає про будинок у лісі: відео

Одного разу вночі, лежачи на дивані, ми почули, як щось шкребеться під дошками підлоги. Як з’ясувалось, миші їли загорнуту в азбест трубу, якою йшло опалення,

– пригадала Лоріс.

На виведення мишей та ремонт подружжю довелося розщедритися на 10 тисяч доларів (близько 414 тисяч гривень).

Спочатку нам довелося вивести щурів, а потім зняти всі системи опалення та вентиляції. Весь процес коштував нам близько 10 тисяч доларів. Десь пів року у нас не було тепла,

– поділилася жінка.

На цьому проблеми не закінчилися. Згодом подружжя виявило в кімнатах термітів. Щоб вивести цих шкідників, потрібно було обробити будинок спеціальним розчином. Це коштувало додаткових 4 500 доларів.