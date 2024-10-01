Це варіант для туристів, яким набридли мінімалістські чи класичні апартаменти в готелях, чи у звичайних будинках. Будинок-літак на ринку не так давно, але вже встиг стати дуже обговорюваним, повідомляє The Mirror.

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Літаком колись доставляли вантажі

Власник, на ім'я Джон, стверджує, що люди на борту літака можуть "перенестися" в 1956 рік. Це літальний апарат DC-6, який близько 50 років доправляв вантажі та паливо у віддалені села Аляски.

Літак розташований на приватній злітно-посадковій смузі в місті Васілла. Якщо поглянути на фото, то здається, наче він готовий до зльоту. Це щось справді унікальне.

Зайшовши всередину, ви побачите простору їдальню, кухню, затишну вітальню, кілька спалень, ванну кімнату та навіть вихід у кабіну пілота. Більше власник показав у своєму відео в тіктоці.

Джон робить екскурсію літаком: дивіться відео

Ціни трохи кусаються

З палуби, побудованої на одному з крил літака, відкривається чудовий краєвид. А ще це ідеальне місце для барбекю.

Натхненням для будівництва цього будинку став той факт, що пиломатеріали були шалено дорогими для будівництва звичайного будинку, а половина будинку вже побудована, якщо у вас є аероплан,

– поділився Джон.

Під час ремонту господар одразу вирішив, що всередині має бути справжня домашня атмосфера. І кімнати справді вдалися затишними.

Що стосується вартості, то ніч у літаку коштує від 300 до 700 доларів (12 – 29 тисяч гривень). Ціни залежать від сезону.