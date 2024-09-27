Найвищі ціни на квартири в Іспанії, звісно, що в найбільших містах. Мовиться про Мадрид, Барселону та Валенсію. Також дороге житло продають в прибережних і курортних містах і регіонах, повідомляє "РБК-Україна".

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Квартири в найбільших містах Іспанії

У Мадриді однокімнатні квартири площею 42 квадрати коштують від 218 тисяч євро. Це мінімум 10 мільйонів гривень. Якщо потрібна більша площа, то, наприклад, житло на 125 квадратів коштує 850 тисяч євро (39 мільйонів гривень).

Дво- і трикімнатні квартири площею понад 100 квадратів продають за ціною в межах 890 тисяч – 1,1 мільйона євро. Цікаво, що на ринку є багато пропозицій щодо великих квартир, площа яких може сягати 300 квадратів.

Вигляд на нерухомість у Мадриді / Фото Pexels

У Барселоні пропонують на продаж однокімнатні квартири площею 78 квадратних метрів. Їх продають за 329 тисяч євро, тобто за 15,1 мільйона гривень. Помешкання площею понад 100 квадратів коштує приблизно 650 тисяч євро (30 мільйонів гривень). Варто зазначити, що серед пропозицій майже немає варіантів житла площею до 50 квадратів.

У Валенсії однокімнатна квартира площею 47 квадратів обійдеться дешевше, ніж у Мадриді. Мовиться про 170 тисяч євро, що дорівнює 7,8 мільйона гривень. Квартири площею понад 100 квадратів також продають за нижчими цінами. Вартість стартує від 400 тисяч євро.

Житло поблизу морських курортів

На популярному острові Ібіса однокімнатну квартиру площею 40 квадратів можна купити за 250 тисяч євро. Це понад 11 мільйонів гривень. За апартаменти площею понад 120 квадратів доведеться заплатити щонайменше 519 тисяч євро (23,9 мільйона гривень).

На Канарських островах на продаж є квартири площею від 100 квадратів. Ціни на такі апартаменти починаються від 200 тисяч євро (9,2 мільйона гривень). А житло площею понад 200 квадратів можна купити за 300 тисяч євро.



Житлові будинки в Ґран-Канарії / Фото Pexels

У Льорет-де-Марі, що розташоване на узбережжі Середземного моря, можна знайти дешевше житло. Там однокімнатні квартири на 45 квадратів коштують 122 тисячі євро (5,6 мільйона гривень).