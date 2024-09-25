Середня вартість квадратного метра на вторинці в Чехії знизилась влітку на 500 крон. Зараз квадрат коштує 62 400 крон, тобто 110 тисяч гривень. Вартість квадратного метра у новобудовах трішки зросла – до 121 700 крон, повідомляє "РБК-Україна".

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Скільки коштують однокімнатні квартири

У Празі ціни на однокімнатні квартири площею 39 квадратів стартують від 4,4 мільйона крон (7,8 мільйона гривень). Житло площею 50 квадратів продають у середньому за 7,4 мільйона крон (13,2 мільйона гривень).

У Брно ціни на нерухомість майже такі самі. Там можна купити квартиру площею 38 квадратів за 4,1 мільйона крон (7,25 мільйона гривень). Якщо площа понад 50 квадратів – вартість коливається в межах 4,4 мільйона крон (7,8 мільйона гривень).

В Остраві квартири значно дешевші, ніж у Празі та Брно. Однокімнатне помешкання площею 36 квадратів продають за 2,3 мільйона крон (4 мільйони гривень). Якщо площа трішки більша, наприклад 41 квадрат, ціна становить 2,47 мільйона крон (4,4 мільйона гривень). Проте в Остраві значно менше пропозицій, ніж у Празі та Брно.



Вигляд на Прагу / Фото Pexels

Які ціни на двокімнатні квартири

Прага : площа 54 квадрати – 7,3 мільйона крон (12,9 мільйона гривень); площа понад 70 квадратів – 9,9 мільйона крон (17,5 мільйона гривень).

: площа 54 квадрати – 7,3 мільйона крон (12,9 мільйона гривень); площа понад 70 квадратів – 9,9 мільйона крон (17,5 мільйона гривень). Брно : площа 56 квадратів – 5,1 мільйона крон (9 мільйона гривень); площа понад 70 квадратів – 7,1 мільйона крон (12,5 мільйона гривень).

: площа 56 квадратів – 5,1 мільйона крон (9 мільйона гривень); площа понад 70 квадратів – 7,1 мільйона крон (12,5 мільйона гривень). Острава: площа 54 квадрати – від 2,2 мільйона крон (3,9 мільйона гривень) до 3,8 мільйона крон (6,7 мільйона гривень).

Будинки в Брно / Фото Pexels

Скільки коштують трикімнатні квартири

Помешкання площею до 60 квадратів у Празі продають за 8,7 мільйона крон (15,4 мільйона гривень). Ціни на житло від 75 квадратів сягають 12,8 мільйона крон (22,6 мільйона гривень).

У Брно за квартиру площею 62 квадратів потрібно буде заплатити 6,3 мільйона крон (11,2 мільйона гривень). А помешкання площею 75 квадратів коштує в середньому 8,8 мільйона крон (15,6 мільйона гривень).

В Остраві трикімнатні квартири значно дешевші. Якщо площа житла становить 64 квадрати, житло можна придбати за 4,1 мільйона крон (7,3 мільйона гривень). Однак трикімнатних квартир на ринку Острави мало.