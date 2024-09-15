Хаос у місті Фолкстон почався цьогоріч у січні. Зі скелі, де розташовані будинки, почали падати різні уламки та дерева.

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Будинок жінки може впасти в прірву

Житло Маріан опинилося найближче до урвища. З початку року його вдається утримувати лише за допомогою крихких дерев'яних дощок та 4-метрових палиць.

Нікуди я не поїду. Навіть якщо земля зсунеться, то зі мною все буде гаразд. Будинок стоїть на платформі, а позаду є дерев’яні палки. Я щаслива тут,

– каже жінка.



Будинок може обвалитися / Фото SWNS

Рада графства Кент намагається розв'язати проблему, що стосується зсуву ґрунту. Експерти проводять масштабні дослідження й тестування, які мають гарантувати, що найближчі 120 років усе буде гаразд.

Наразі в місті перекрили одну з ключових доріг – Шлях Пам'яті. "До Фолкстона вже не так легко під'їхати, і це впливає на повсякденне життя. Не в години пік доводиться витрачати на 10 хвилин більше в одну сторону", – скаржаться на проблеми з логістикою місцеві мешканці.

На жаль, це було обовʼязковою умовою саме для проведення досліджень.