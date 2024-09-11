За два роки росіяни стали власниками нерухомості в Дубаї на 6,3 мільярда доларів. А з 2020-го ціни на житло зросли вже на 124 відсотки.

Зверніть увагу На аукціоні не можуть продати найбільший недобудований хмарочос в Україні: яка стартова ціна

Ціни на житло в Дубаї зростають через росіян

Британські експати змушені виїжджати з Дубая, оскільки нерухомість там розкуповують багаті росіяни. Після повномасштабного вторгнення ситуація лише погіршилась.

За даними групи економістів із Податкової обсерваторії ЄС і Центру податкових досліджень Норвегії, росіяни скуповують не лише всю наявну нерухомість, а й ту, що будується.

Мона Джалота, засновниця Krypton Global Real Estate, сказала, що отримала багато запитів від британських експатріантів, які цікавляться переїздом з Дубаю до іншого міста. Ціни стають дедалі вищими, тому емігранти змушені дукати дешевшу оренду та купівлю.

Щоразу, коли відбувається глобальна або політична криза, Дубай залишається безпечним місцем для інвестицій, тому постійний попит змушує ціни зростати,

– пояснила Джалота.

Росіяни часто купують житло за готівку. Це спонукає орендодавців наполягати на продажу тільки через "живі гроші".

Більша частина російського ринку купує в районах зі справді високою орендною платою, тож через це ціни сильно зросли,

– розповіла Шруті Крішнан з White Window Real Estate.

Це призвело до того, що вартість купівлі житла за готівку суттєво менша за вартість для тих, хто бере іпотеку. Продаж за готівку в розмірі одного мільйона дирхамів ОАЕ став еквівалентний продажу в розмірі 1,25 мільйона дирхамів іпотечному клієнту.

Де купують нерухомість за кордоном українці

За останні пів року попит на нерухомість в Албанії збільшився на 20% в порівнянні з аналогічним періодом у 2023-му. Цифра стала більшою, зокрема, завдяки іноземним інвестиціям.

Підвищений попит спостерігається у Вльорі, на набережній Лунгомаре, в Радимі. Іноземні покупці переважно з Польщі та України, деякі з Німеччини. У зв'язку із ситуацією ціни на ринку зросли, особливо на новобудови.