Будинок готові віддати задарма не просто так, адже він потребує повної реконструкції. Зсередини він пошкоджений внаслідок пожежі.

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Житло за 0 фунтів

Хоча будинок у "жахливому стані ремонту", аукціоністи кажуть, він привабить багато потенційних покупців. Усередині є багато місця, що дає можливість навіть перепланувати житло на квартири.

Будинок із терасою розташований у селі Нью-Тредегар, звідки відкривається приголомшливий вигляд на долину,

– каже місцевий агент.

У двоповерховому будинку є сім чи вісім кімнат. А на задньому дворі привертає увагу чудовий зелений сад з провулком.



Будинок у сільській місцевості Вельсу / Фото WNS

Виклик для сміливого інвестора

"Це велике майно з величезним потенціалом може в кінцевому підсумку бути проданим на аукціоні всього за кілька сотень фунтів стерлінгів залежно від зацікавленості та бажання забудовника прийняти цей виклик", – мовиться в оголошенні.

Будинок розташований на околиці прекрасного національного парку Брекон-Біконс, зі зручним доступом до шосе, що веде до Свонсі. Початок торгів запланований на 1 жовтня, а завершення – на 3 жовтня.