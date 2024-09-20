Мовиться про trayscaping або просто мистецтво стилізації підноса з декоративними речами. Найчастіше такі композиції можна побачити на журнальних столиках і консолях.

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Декор на кухні Вілла Сміта

Зазвичай підноси стилізують у вітальні, коридорі або навіть у домашньому офісі. Однак Сміт обрав найбільш практичне з усіх приміщень – кухню, розмістивши декор ще й на острові.

Trayscaping – це спосіб організовано (і водночас красиво та стильно) об'єднати всі аксесуари в одному місці. Як з'ясувалося, це чудовий трюк якраз для острова, адже так він не буде захаращеним.

За словами одного британського роздрібного торговця, підноси зараз купують на 52% більше, ніж минулого року. Тож не дивно, що Вілл Сміт теж став прихильником такого декору. Він доповнив свою тацю вазоном, свічкою та вазою.

Взяти піднос і зібрати на ньому найкрасивіші та найулюбленіші речі – це простий спосіб надати столику чи кухонному острову свіжого вигляду,

– запевняють експерти.

Як правильно оформити тацю

Правил немає, слід просто підібрати ті антикварні речі та аксесуари, які вам подобаються. Однак є певні хитрощі, які допоможуть зробити чудову композицію.

По-перше, кількість речей має бути непарна, тобто три завжди краще, ніж два. По-друге, речі слід обирати різної висоти. А по-третє, свічки – це завжди стильно та актуально.