Острів, який з'явився на ринку за 15 мільйонів фунтів, вже зняли з продажу. Про це повідомили в Daily Star.

Цікаво Шукав найдешевший будинок: чоловік придбав занедбану ферму за 15 тисяч доларів

Острів, який надихав Агату Крісті

Приватний острів Бург площею 21 акр розташований біля узбережжя південного Девона. Його використовувала "королева злочинів" у 1930-х роках. Бург став місцем дії роману "І не залишилося нікого".

Відомо, що на Бурзі є 25-кімнатний готель, паб і пляжний будиночок, було виставлено на продаж. А на самому краю скелі розташоване помешкання, що належало Агаті Крісті.

Нерухомість на острові / Фото SWNS

Попри отримання "привабливих пропозицій", власник вирішив призупинити продаж. Джайлс зробив це після того, як потенційний покупець відмовився від угоди в останню хвилину.

Власник зізнався, що насправді радий тому, як склалися обставини. Острів чоловікові подобається, окрім того, дбати про Бург тепер буде і його сестра.

Найближчим часом на острові відреставрують готель, щоб зробити це місце "придатним для життя протягом наступних 100 років".

Хто ще бував на острові Бург

Вищезгаданий готель на острові називається Burgh Island Hotel. Як зазначають у виданні, це "улюблене місце багатих і знаменитих". Білий готель у стилі ар-деко, що є пам'яткою архітектури II категорії, приймав багато знаменитих гостей.

Там зупинялися колишній президент США Дуайт Ейзенхауер, Вінстон Черчилль, герцог і герцогиня Віндзорські, а серед знаменитостей – The Beatles.

Острів Бург розташований лише за 250 метрів від материка. Та це чудове місце "з власним мікросередовищем і чистим піщаним пляжем".