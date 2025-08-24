Де громадянам держави-агресорки неможливо або дуже складно купити нерухомість, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Які обмеження щодо росіян ввели у Латвії?

У червні 2025 року Сейм Латвії ухвалив закон, який забороняє громадянам Росії й Білорусі (а також компаніям, пов'язаним із ними) купувати нерухомість на території країни. Заборона також поширюється на компанії, зареєстровані в цих державах або в яких вони мають щонайменше 25% акцій або є фактичними бенефіціарами. Закон набере чинності після підписання президентом.

Однак є винятки:

купівля єдиного житла можлива, якщо покупець має постійну посвідку на проживання, видану до набуття чинності закону;

у випадку спадкування або рішення суду про визнання власності.

Що вирішили щодо житла громадянам Росії у Фінляндії?

У липні 2025 року в Фінляндії почала діяти заборона на здійснення операцій з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі. Таке рішення уряд ухвалив у рамках заходів із посилення національної безпеки. У міноборони зазначили, що потреба в такому рішенні була давно, ще до 2022 року.

Проте діятимуть винятки для людей із постійним дозволом на проживання або статусом резидента ЄС – вони зможуть придбати нерухомість лише за згодою Міністерства оборони.

Які обмеження діють у Литві?

У травні 2023 року Литва запровадила правила, спрямовані на посилення національної безпеки та захист державних інтересів на тлі збройної агресії Росії проти України. Одним із заходів стало обмеження права громадян Росії на придбання нерухомості: купувати землю чи житло можуть лише ті, хто має постійний дозвіл на проживання.

Спершу обмеження були тимчасовими – терміном на один рік. Однак згодом уряд продовжив їх дію. Поки що вони стосуються тільки громадян Росії, хоча деякі литовські політики наполягають на необхідності поширення цих заходів і на громадян Білорусі.



Серед країн, які ввели обмеження на купівлю житла росіянами, Литва

Що вже ввели в Естонії на що у планах?

Обговорення питання заборони на купівлю нерухомості громадянами Росії в Естонії почалися ще у 2022 році. Причиною стала активна купівля житла росіянами, зокрема через географічну близькість країн.

Міністерство внутрішніх справ Естонії провело аналіз об'єктів нерухомості, які перебувають у власності іноземців. Встановили, що громадяни Росії та Білорусі володіють об'єктами, розташованими поблизу стратегічно важливих локацій, що може створювати ризики для національної безпеки.

На основі цього уряд дійшов висновку про необхідність обмежити право громадян країн, що не є членами ЄС, володіти нерухомістю на території Естонії. Особливий акцент робиться на прикордонних районах та зонах поблизу критичної інфраструктури, які планується піддати посиленому контролю.

МВС Естонії вже анонсувало підготовку законопроєкту, що передбачає заборону на придбання нерухомості поблизу стратегічних об'єктів для іноземців, насамперед громадян Росії та Білорусі. Для тих, хто має постійну посвідку на проживання, ймовірно, будуть передбачені винятки або м'якші умови.

Що про продаж нерухомості росіянам кажуть у Норвегії?

Норвезькі служби безпеки та уряд занепокоєні випадками придбання нерухомості поблизу стратегічних об'єктів – зокрема військових баз і критичної інфраструктури – особами, які мають зв'язки з Кремлем. У зв'язку з цим влада розглядає можливість впровадження нових механізмів контролю таких угод.

Де у США діють обмеження для росіян?

У травні 2025 року Палата представників штату Техас ухвалила законопроєкт, який забороняє громадянам Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану купувати житло, земельні ділянки або орендувати нерухомість у штаті. Закон також надає губернатору право вносити до переліку додаткові країни, що можуть підпадати під ці обмеження.