Артистка розповіла на своїй інстаграм-сторінці, що вперше за довгий час заночувала у "новій-старій квартирі", передає Нерухомість 24. Вона показала оновлений куточок і зазначила, що ремонт ще не завершений.

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Оля Полякова показала свою квартиру в центрі Києва

Ще у 2021 році артистка розповідала про те, що дах у будинку, де вона живе, протікає. А оскільки квартира співачки розташована на останньому поверсі, їй це нашкодило найбільше. В оселі зірки навіть обвалилася стеля.

Співачка поділилася, що дизайн вона не змінювала. Майстри лише усунули проблему.



Оля Полякова у своїй квартирі після ремонту / Скриншоти інстаграм-історій

Дизайн залишили такий самий, але все поміняли. Стелю поміняли, підлогу поміняли. Ви ж пам'ятаєте, в мене дуже текла стеля. Все замінили, дуже довго це робили, тому що я не жила в цій квартирі чотири роки,

– зазначила Оля Полякова.

Зірка каже, що рада повернутися додому, і тепер у її сім'ї починається "нове життя в місті Київ".

Дах будинку протікав і пошкодив ремонт / Фото Скриншоти інстаграм-історій

До слова, дах у будинку почав сильно протікати навесні. Як розповіла співачка, це відбувалося систематично. На вікнах у квартирі навіть утворювалися великі бурульки, які самостійно збити було неможливо. Ремонт, звісно, теж постраждав.