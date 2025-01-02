Якщо порівнювати ціни на квартири в Хмельницькому до вартості в інших містах, то можна зрозуміти, що вони належать до середнього сегмента по Україні. 24 Канал, посилаючись на дані ЛУНу, розповідає, скільки там коштують квартири на вторинці.

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Які ціни на квартири в Хмельницькому

Протягом 2024 року ціни на вторинному ринку Хмельницького зросли до 790 доларів за квадрат. Це на 8% дорожче, ніж у 2023-му.

Зростання цін було поступовим, відбувалося в першому кварталі року, в далі вартість стабілізувалася.

Однокімнатні квартири в середньому продають за 34 700 доларів, двокімнатні – 49 тисяч доларів, трикімнатні – 60 тисяч доларів. Найбільше на ринку пропонують однокімнатні квартири за ціною 28 – 36 тисяч доларів.



Ціни на квартири в Хмельницькому / Дані ЛУНу

Варто зазначити, що найдорожче житло зараз в Ужгороді, Львові і Києві. Там квадрат, за даними ЛУНу, коштує від 1 250 до 1 480 доларів.

Скільки років треба відкладати на квартиру в Хмельницькому

Оскільки ціни в Хмельницькому невисокі, то на однокімнатну квартиру доведеться відкладати повну середню зарплату 6 років. У найдорожчому місті на Заході Львові термін складає як мінімум 10 років.

За таких самих умов на двокімнатну квартиру доведеться відкладати 8,4 року, а на трикімнатну - 10,1 року.