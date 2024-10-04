За словами подружжя, життя в мандрівці буде дешевшим, аніж проживання, харчування та медичні послуги в спеціалізованому закладі. Тепер вони в круїзах, які триватимуть півтора року поспіль, пише The Mirror.

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Пенсіонери вирушили жити на круїзних лайнерах

Подружжя вирушило в мандрівку ще минулого року в червні. Завдяки такому рішенню Марті та Джесс стали місцевими "знаменитостями".

Для літньої пари такі подорожі не щось нове, а звичне. Адже до пандемії чоловік з дружиною активно подорожували, і це тривало десятиліттями. Якось вони подумали про те, де хотіли б проводити свою старість. Вирішили, що це мають бути круїзні лайнери.

Я сказав своєму агенту: "Слухай, все, що прийде, замовляй". Саме тому круїз вийшов таким довгим,

– каже Марті.

Марті та Джесс / Фото A Current Affair

Які умови проживання

У вартість квитка входить харчування та обслуговування бортового персоналу, який прибирає їхні номери.

Подружжя ділиться, що дуже звикло до життя в морі. Пенсіонери вже й не пам'ятають, як застеляти ліжко чи готувати їжу.

Найближчими тижнями пенсіонери плаватимуть навколо Гавайських островів. Попереду в них вісім місяців на борту, після чого буде коротка перерва. Далі Марті та Джесс планують взяти ще один круїз на рік.