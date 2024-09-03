Уттам і його дружина Ракі виграли особняк у серпні 2022 року. Житло вартістю 3 мільйони фунтів розташоване в "одній із найпривабливіших частин країни" – сільській місцевості Корнуоллу.

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Чому подружжя позбулося розкішного будинку

Серед переваг чудового особняка називають панорамний краєвид на річку Кемел, наявність чотирьох спалень із ванними кімнатами, п'ять акрами землі тощо. У будинку навіть є спеціальна волога кімната, де можна обсохнути після серфінгу.

Коли нам зателефонували з Omaze і повідомили, що ми виграли приз, ми були в лікарні. Ми зателефонували нашому синові Аарону, щоб дізнатися, чи збігається код виграшу з нашим. Коли він тричі перевірив ще раз, цифри збіглися. Напевно, у нього лопнули барабанні перетинки від крику телефоном,

– пригадав Уттам.

Чоловік вважає себе щасливчиком, бо вже вигравав телевізор і журнальний столик. Проте будинок став справжнім сюрпризом, який він і не міг уявити.

Розкішна вітальня відкритого планування / Фото Omaze

Я й уявити собі не міг, що виграю щось настільки екстравагантне, як будинок за 3 мільйони фунтів стерлінгів,

– додав чоловік.

Подружжя мало вибір: залишити особняк собі, продати чи здавати в оренду за 15 тисяч фунтів на місяць. Пара вирішила відмовитися від будинку, пояснивши це так, що живе в іншому місці й не збирається переїжджати.

Хоч би як нам подобалося проводити тут час, і 50 тисяч фунтів стерлінгів, які ми отримали, означали, що ми могли б залишитися, наше життя проходить переважно в іншому місці, і це дуже цінний актив, який ми не можемо використовувати більш регулярно, тому ми вирішили продати,

– пояснив Уттам.

Подружжя додало, що хотіло б, аби наступні власники насолоджувалися цим будинком. Вони були дуже раді мати такий "подарунок долі".