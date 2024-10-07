Вікно справді турбувало нових господарів, тому вони взялися за облаштування саду, щоб креативно його загородити. Про свою "пригоду" вони розповіли в тіктоці, опублікувавши серію відео під назвою "Операція "Сховай вікно", пише The Mirror.

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Власникам здавалося, що за ними спостерігають

Пара почувалася некомфортно через те, що величезне сусідське вікно "дивилося" прямо на їхній будинок.

Ми купили будинок у 2022 році. Сусід побудував цю жахливу прибудову, порушивши дозвіл на планування з вікном. Її збудували більш ніж 10 років тому, тому ми не можемо оскаржити її чи змусити знести,

– розповідали нові власники в тіктоці.

Подружжя просто вирішило приховати його в оригінальний спосіб і водночас облагородити свій сад. Чоловік з дружиною посадили багато дерев, одне з яких – повністю закрило вікно.



Вікно "сховалося" за деревом / Скриншот відео

З того часу минуло вже два роки, і жодної скарги від сусідів, на щастя, не було. Хоча вони могли висловити претензії, бо дерево повністю закрило вигляд з вікна.

Можливо, вони думають, що господарі вирішили оживити сад і місцевість, і це чудово,

– пишуть у виданні.

Відомо, що пара купила будинок з терасою в Лейтонстоуні, Східний Лондон, трохи більше ніж за 700 тисяч фунтів. Єдиним мінусом будинку було тільки сусідське вікно.