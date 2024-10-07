Як з'ясувалося, це був шахрай, який не планував купувати будинок. Він хотів виманити в жінки гроші за продуманою схемою, яку, схоже, реалізовував не раз, повідомляють у Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції.
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Як жінка втратила свої гроші, коли продавала будинок
На оголошення про продаж будинку відгукнувся начебто клієнт, який одразу запропонував переписуватися в месенджері. Жінка нічого не запідозрила, тому погодилася.
Обговоривши всі деталі покупки, співрозмовник погодився придбати будинок та внести передоплату. Та замість того, щоб перерахувати кошти продавчині, зловмисник надіслав їй невідоме посилання. Воно начебто мало гарантувати безпечну транзакцію.
Жінка перейшла за посиланням, де умовою було вказати свої банківські дані, такі як цифри на звороті картки, код від неї та смс-код від банку,
– пишуть у поліції.
Жінка вказала інформацію, і з її рахунку зникло 40 тисяч гривень.
Через невідомі посилання часто обманюють
У поліції наголошують, що в жодному разі не можна переходити за невідомими посиланнями, а тим паче залишати там свої дані. У таких випадках результат однаковий: шахраї крадуть персональні дані та кошти.
Продавчиня була необережною, тому вона замість того, щоб отримати кошти за продаж будинку, втратила те, що мала.