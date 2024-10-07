Як з'ясувалося, це був шахрай, який не планував купувати будинок. Він хотів виманити в жінки гроші за продуманою схемою, яку, схоже, реалізовував не раз, повідомляють у Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції.

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Як жінка втратила свої гроші, коли продавала будинок

На оголошення про продаж будинку відгукнувся начебто клієнт, який одразу запропонував переписуватися в месенджері. Жінка нічого не запідозрила, тому погодилася.

Об­го­во­рив­ши всі де­та­лі по­куп­ки, спів­розмов­ник по­го­див­ся прид­ба­ти бу­ди­нок та внес­ти пе­ре­доп­ла­ту. Та за­мість то­го, щоб пе­ре­ра­ху­ва­ти кош­ти про­дав­чи­ні, злов­мисник на­діс­лав їй не­ві­до­ме по­си­лан­ня. Воно начебто мало гарантувати без­печну тран­закцію.

Жін­ка пе­рей­шла за по­си­лан­ням, де умо­вою бу­ло вка­за­ти свої бан­ківсь­кі да­ні, такі як циф­ри на зво­ро­ті кар­тки, код від неї та смс-код від бан­ку,

– пишуть у поліції.

Жін­ка вка­за­ла ін­форма­цію, і з її ра­хун­ку зникло 40 ти­сяч гри­вень.

Через невідомі посилання часто обманюють

У поліції наголошують, що в жодному разі не можна переходити за невідомими посиланнями, а тим паче залишати там свої дані. У таких випадках результат однаковий: шахраї крадуть персональні дані та кошти.

Продавчиня була необережною, тому вона замість того, щоб отримати кошти за продаж будинку, втратила те, що мала.