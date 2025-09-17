Увагу орендарів привертають смартквартири та житло в сучасних новобудовах. Це хоч і дорожчі варіанти, але більш комфортні, а у випадку зі смартквартирами – з доступною вартістю за комунальні послуги, пише 24 Канал з посиланням на Codes.

Який попит на оренду смартквартир?

Смартквартири українці вважають компромісом між ціною й комфортом. Їхня перевага – компактність та сучасність у поєднанні з помірними рахунками за комунальні послуги.

Особливо попит на смартквартири спостерігається серед студентів та молоді. Також зростає попит і серед переселенців, адже смартжитло часто є доступнішим варіантом у великих містах.

Уже зараз зрозуміло: попит на них лише зростатиме, адже для більшості орендарів ціна за квадратний метр у такому форматі виявляється оптимальною,

– зазначили фахівці.

Варто зазначити, що у 2025 році оренда однокімнатних і смартквартир подорожчала майже на 16% у перерахунку на квадратний метр.

Як зріс попит на квартири в новобудовах?

Новобудови пропонують сучасні комунікації, якісну теплоізоляцію та планування. Хоча ціни на нові квартири вищі, українці все більше готові "доплачувати" за комфорт і безпеку.

Згідно зі статистикою, у 2024 – 2025 роках вартість оренди в новобудовах зросла на понад 11%, тоді як у старих хрущівках – майже на 20%.

Це свідчить, що навіть попри швидке зростання цін у сегменті радянських будинків, попит все одно зміщується у бік новобудов,

– мовиться у дослідженні.

У західних містах та в Києві квартири в нових ЖК стали дуже затребуваними. Там високий попит на оренду, а отже необхідна відповідна кількість пропозицій.

Варто зазначити, що ціни на оренду зросли і в західних містах, і в Києві. Наприклад, за даними ЛУН, однокімнатна квартира у Львові подорожчала на 12%, у столиці – на 19%. Нещодавно експерти розповідали про брак житла для оренди в Києві, що, ймовірно, частково пояснює підвищення цін.