Фахівці АН "Оксаген" пояснили, яких типових помилок слід уникати, щоб не знизити ціну житла та швидше знайти покупця, передає 24 Канал.
Дивіться також Ціни стали аномальними: де в Україні квартири окупаються лише за рік
Які речі знижують вартість житла?
За їхніми словами, масштабний ремонт перед продажем – не найкраще рішення. Особливо це стосується кухні та ванної кімнати, адже нові власники зазвичай все одно облаштовують їх під власний смак. Натомість варто зосередитися на базових речах:
- чистоті,
- порядку,
- справності інженерних систем.
Ще одна поширена помилка – повна заміна підлогового покриття. Експерти радять лише почистити чи оновити існуючу підлогу, а за потреби – замінити ковролін.
Не замінюйте підлогу перед продажем квартири / Фото Unsplash
Подібна ситуація і з побутовою технікою: її встановлення перед продажем не підвищує ціну, адже покупці воліють самостійно обирати моделі та бренди. Фарбування всієї квартири також не є обов'язковим. У більшості випадків достатньо локально оновити проблемні ділянки, щоб житло виглядало охайним.
Грамотний підхід дозволяє уникнути зайвих витрат і зробити процес продажу швидшим та вигіднішим,
– зазначають в АН.
Що дешевить ремонт?
Як зазначила користувачка тіктоку @shevelova.design, всього одна річ здатна повністю зіпсувати новий та стильний ремонт. Мовиться про міжкімнатні двері, які мають неактуальний дизайн.
Двері зі склом, дзеркалами чи іншими елементами – вже давно вважаються антитрендом. Вони візуально зроблять інтер'єр дешевим та старомодним.
Як продати квартиру без стресу?
- Президентка Спілки фахівців з нерухомості України Лариса Ставинога рекомендує обрати надійного рієлтора для супроводу продажу, враховуючи спеціалізацію спеціаліста.
- Важливо також підготувати житло до продажу, встановивши реальну ціну та створивши якісне оголошення з візуальним контентом.