Фахівці АН "Оксаген" пояснили, яких типових помилок слід уникати, щоб не знизити ціну житла та швидше знайти покупця, передає 24 Канал.

Які речі знижують вартість житла?

За їхніми словами, масштабний ремонт перед продажем – не найкраще рішення. Особливо це стосується кухні та ванної кімнати, адже нові власники зазвичай все одно облаштовують їх під власний смак. Натомість варто зосередитися на базових речах:

чистоті,

порядку,

справності інженерних систем.

Ще одна поширена помилка – повна заміна підлогового покриття. Експерти радять лише почистити чи оновити існуючу підлогу, а за потреби – замінити ковролін.



Не замінюйте підлогу перед продажем квартири / Фото Unsplash

Подібна ситуація і з побутовою технікою: її встановлення перед продажем не підвищує ціну, адже покупці воліють самостійно обирати моделі та бренди. Фарбування всієї квартири також не є обов'язковим. У більшості випадків достатньо локально оновити проблемні ділянки, щоб житло виглядало охайним.

Грамотний підхід дозволяє уникнути зайвих витрат і зробити процес продажу швидшим та вигіднішим,

– зазначають в АН.

Що дешевить ремонт?

Як зазначила користувачка тіктоку @shevelova.design, всього одна річ здатна повністю зіпсувати новий та стильний ремонт. Мовиться про міжкімнатні двері, які мають неактуальний дизайн.

Двері зі склом, дзеркалами чи іншими елементами – вже давно вважаються антитрендом. Вони візуально зроблять інтер'єр дешевим та старомодним.

Як продати квартиру без стресу?