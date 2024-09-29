Одного дня жінка помітила, що двері до підвалу відчинені. Вона зазирнула туди й зрозуміла, що там хтось знайшов прихисток, розповіла користувачка на популярному форумі Reddit.

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Хто живе у підвалі

Прибираючи на подвір'ї, власниця будинку помітила, що невеликий люк у підвальне приміщення відкритий. Спочатку вона подумала, що забула про дверцята, але вирішила зазирнути всередину. У підвалі зовсім не було павутини, а на підлозі лежала фіолетово-рожева ковдра та кілька пакетів.

Я не думаю, що в підвалі спали зовсім недавно. Це було б серйозним ризиком для них, та й було дуже тепло. Я думаю, що вони заходять, щоб дістати свої речі, принаймні раз на тиждень,

– написала господиня.

Жінка додала, що в неї поганий слух, тому не могла чути чиюсь присутність. Окрім того, вона протягом дня не буває вдома.

"Мене часто не буває вдома. У мене є денна робота, а як хобі я відновлюю старі кладовища, і іноді мене не буває вдома по 12 годин на добу. Коли я приходжу додому, я зазвичай виснажена і міцно сплю", – розповіла американка.



Чужі речі в підвалі / Фото Reddit

"Гостя" прийшла сама

Жінка хотіла допомогти "гостю", тому залишила записку і трохи грошей у підвалі. Вона сподівалася, що хтось таки постукає у її двері. Так і сталося.

Її звуть Габі, їй близько 40 років. Вона сказала, що спить там лише зрідка, можливо, раз або два на місяць. Вона сказала, що ніколи не користується вогнем, а в основному просто зберігає там свої речі. Вона вибачилася за те, що не запитала,

— написала користувачка.

Габбі отримує соцвиплати, але їх недостатньо, щоб навіть орендувати кімнату з сусідкою. Жінка не раз крала, щоб поїсти, і через це її не хочуть брати на роботу.

Власниця будинку вирішила допомогти безпритульній. Вона відправила її до своєї подруги, яка працює з безхатченками. Авторка допису висловила сподівання, що це для неї "буде початком чогось хорошого".