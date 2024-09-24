За останні три роки його життя стало нестерпним. Шум від літаків заважають британцю, але є дещо гірше, пише The Daily Star.

Зверніть увагу Чоловік оплачував чужу комуналку 18 років: як він про це дізнався

Що найгірше в сусідстві з аеропортом

Літаки час від часу завдають шкоди його будинку, який ще й до того є пам'яткою архітектури.

Сильні пориви вітру від літаків просто "врізаються" в будівлю. Британець підозрює, що в стіни потрапляє лід, на який перетворюється вода з літакових туалетів. В аеропорті це заперечують.

Літаки будять мене і гостей о 3 годині ночі,

– додав чоловік.

За словами британця, в нього одного разу ледь не влучив шматок льоду. Чоловік вчасно зреагував, тому він просто розбив скляний ліхтар будинку.

Через сусідство з аеропортом дах руйнується / Фото No credit

Як реагують представники аеропорту

Власник житла звинувачує Хітроу в тому, що його історичним будинком нехтують. Представники вже відправляли підрядника для ремонту після підтвердження пошкоджень. Та роботи зупинили через суперечку з власником.

Це тупикова ситуація – вони відправили оцінювача, який підтвердив, що будинок постраждав від наслідків вихору, і сказали, що приб'ють плитку. Але потім сказали, що це неможливо, оскільки будівля є пам'яткою архітектури,

– пояснив господар.

Окрім, того деякі оновлення зробили неякісно. Мовляв, зі стін горища стирчать великі цвяхи. Робітники до того ж просто покинули ремонт, залишивши риштування, на якому вже росте плющ.

Чоловік є інвестором в нерухомість і здає цей будинок на Airbnb. На жаль, через небезпеку він не може зараз приймати орендарів.