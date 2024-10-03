Українці мають право купувати нерухомість в Італії без особливих дозволів. Однак для постійного проживання потрібно оформити відповідні документи. "РБК-Україна" розповідає, скільки коштує житло у найвідоміших містах Італії.

Зверніть увагу Ціни вражають: скільки коштують квартири в найбільших містах і на курортах Іспанії

Які ціни на квартири в Італії

У Мілані однокімнатні квартири площею 35 – 45 квадратів коштують у середньому від 238 до 339 тисяч євро. Ціни на двокімнатні помешкання площею 80 – 90 квадратів коливаються від 425 до 520 тисяч євро. За трикімнатні квартири площею 100 квадратів доведеться заплатити мінімум 590 тисяч євро.

Вигляд на Мілан / Фото Pexels

Нерухомість у Римі значно дешевша, і пропозицій на ринку досить багато. У середньому однокімнатну квартиру тут можна купити за 97 – 119 тисяч євро, якщо її площа становить від 36 до 43 квадратів. Двокімнатні помешкання площею 63 – 75 квадратів продають по 212 – 275 тисяч євро. Ціни на трикімнатні квартири площею від 100 квадратів коштують мінімум 370 тисяч євро.

Житлові будинки в Римі / Фото Pexels

У Неаполі ціни на житло ще нижчі, ніж у Мілані і Римі. На ринку пропонують однокімнатні квартири площею 33 квадрати за 55 тисяч євро. Двокімнатні площею 45 – 70 квадратів коштують 110 – 180 тисяч євро, трикімнатні – від 340 тисяч євро.

Панорама Неаполя / Фото Pexels

Середня вартість у Венеції близька до тієї, що в Римі. Тут за однокімнатну квартиру, площею 40 квадратів доведеться заплатити від 115 тисяч євро. Ціни на двокімнатне житло на 70 квадратів коливаються від 225 тисяч до 300 тисяч євро. Трикімнатні помешкання коштують мінімум 450 тисяч євро.

Житлові будинки у Венеції / Фото Pexels

Скільки коштують будинки й таунхауси

Таунхауси до 100 квадратів у Мілані коштують близько 430 тисяч євро. Будинки пропонують здебільшого великі за площею – на 250 квадратів. Такі коштують від 750 тисяч євро. У цю вартість входить гараж.

У Римі будинки площею 100 квадратів коштують від 495 тисяч євро. Якщо площа понад 170 квадратів, то ціна буде приблизно 730 тисяч євро.

Будинок у Неаполі можна знайти на різний бюджет. За житло площею 110 – 140 квадратів просять як 83 тисячі євро, так і 415 тисяч євро.

У Венеції пропонують достатньо будинків площею 155 – 160 квадратів. Їхня вартість коливається від 760 тисяч до 1 мільйона євро.