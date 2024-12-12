Як зонування дозволяє створити комфортні умови для кожного члена сім'ї, забезпечуючи приватність та зручність, 24 Канал розповідає з посиланням на "РБК-Україна".

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Що передбачає зонування приміщення

Зонування приміщення – це поділ простору на окремі зони. Кожна з них призначена для певної діяльності – роботи, прийому їжі, відпочинку, зберігання речей. Для формування зон використовують різні засоби – меблі, освітлення, перегородки або ж кольорові акценти.

Наприклад, у студійних квартирах зону кухні часто відокремлюють від вітальні, використовуючи барну стійку. Це дає можливість створити візуальний поділ, не втрачаючи при цьому простору. Основне завдання зонування – зробити помешкання більш функціональним та комфортним.

Переваги зонування для квартир

Зонування допомагає раціонально використовувати кожен квадратний метр квартири. Завдяки цьому можна організувати простір та уникнути хаосу. Якщо ж квартира невеличка, то зонування може створити ілюзію більшого простору.

Ба більше, зонування може надати інтер'єру естетичного вигляду, зокрема завдяки комбінуванню різних стилів в одному приміщенні. Крім того, такий варіант допоможе організувати для кожного члена сім'ї власний куточок. Функціональність і гармонійність простору – важливі переваги цієї техніки.

Які є методи зонування

Є багато способів зонувати приміщення. Один з найпопулярніших – використання меблів, наприклад, стелажів чи диванів, які виконують роль перегородки. Інший варіант – освітлення, адже воно здатне створити ефект окремих зон.

Чіткішого поділу простору можна досягти, використовуючи перегородки, штори чи скляні панелі. А різні матеріали для підлоги чи стін дозволяють підкреслити функціональні зони. Ще одним способом розмежувати простір є килими, кольорові акценти та декоративні елементи.



Зонування приміщення допоможе раціонально використати кожен сантиметр площі / Depositphotos

Зонування в маленьких квартирах

У невеликих помешканнях зонування особливо актуальне. У таких випадках важливо максимально ефективно використовувати кожен сантиметр простору. Для зонування підійдуть трансформовані меблі, які виконують декілька функцій.

Це може бути ліжко з висувними ящиками або ж стіл, який складається. На відкритих стелажах можна зберігати речі й водночас використовувати їх для розділення простору. Ще один спосіб – багаторівневий інтер'єр з подіумами. Він допоможе візуально збільшити площу кімнати та розділити її на окремі функціональні зони.

Поради для зонування

Насамперед необхідно визначитися з потребами кожного члена сім'ї. Слід враховувати, які зони потрібні: спальня, робочий кабінет, дитяча кімната, зона відпочинку. Для зонування використовуйте функціональні меблі, які можуть виконувати кілька завдань. У створенні гнучкого простору вам у поміч мобільні перегородки та штори.

Зверніть увагу на освітлення – яскраве для робочих зон і м'якше для відпочинку. І експериментуйте з кольорами та текстурами. Адже зонування – не лише про практичність, але й про красу.