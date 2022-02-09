Реалії вакцинації в Луганську: хороше сюди ніколи не привезуть безкоштовно

Декілька слів про вакцинацію в Луганську. Вона є. Вона безкоштовна й добровільна. Це якщо загалом. Якщо зокрема – їй вірять не всі й далеко не всі вакцинувалися. Далі читайте російською в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Тупик без выбора

Причин несколько – нет выбора вакцины и нет ощущения, что это что-то дает. То есть болеют как с прививкой, так и без нее.

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И в массах кто-то считает, что вакцина едва ли не единственный способ не умереть, а кто-то скептически пожимает плечами – ничего это не дает и хорошее сюда никогда не привезут бесплатно.

Врачи тоже относятся к вакцинации весьма неоднозначно. Кто-то делает, кто-то нет. Кого-то уговорили на работе, кто-то, не особо раздумывая, согласился. Выбор опять же – один. "Спутник лайт". Однофазная вакцина.



В оккупированном Луганске не существует пунктов вакцинации за пределами больниц / Фото Ольги Черненко

Иллюзия борьбы с пандемией

Из отличий вакцинации здесь и в России. Никакой вакцинации в торговых центрах и на вокзалах нет и в помине. Только в полклиниках и по месту жительства. Ждешь часа три в очереди, потом уверяешь, что здоров, как бык, и живешь дальше счастливо.

Никаких электронных сертификатов и ничего такого нет. Бумажка, которую сам купил и которая никуда не требуется больше. Скорее, для самоуспокоения. Можно работать и в школе, и в детском саду без прививки. Даже в больнице можно работать без прививки.

Кстати, самый большой ажиотаж – а пустят ли с местной бумажкой о вакцинации в Россию. И это, пожалуй, тема, самых больших дебатов. Даже не качество вакцины, а юридическая сила прививки.

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Безысходность и скандалы

Отличий много от того, что показывают в российских новостях. Никаких космических технологий и голубого дыма. Привычная больница. Скандалы, доходящие до драк в очереди. Усталый медперсонал, которому по факту вообще дела нет, что вы больны или здоровы.

Формальный осмотр. Пациент часто сам заполняет все поля, даже те, которые должен заполнить медицинский персонал. Наблюдать за всем этим забавно и грустно. Кто-то бьет себя пяткой в грудь, что вчерашний инфаркт – не помеха вакцинации, а кто-то потерял медицинскую карту.

Чаще всего вакцинируются те, кто пережил болезнь или смерть близкого от "ковида" и понял, что это страшно, дорого и непредсказуемо. Именно в этих очередях можно услышать о том, как лечат, как хоронят и как криво работает вся система.

И есть еще какое-то коллективное осознание, что так лучше, чем лечиться от "ковида", пусть сама по себе вакцина не вызывает доверия и кажется водой из-под крана.

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