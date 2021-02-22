Реалізація стратегії "Нафтогазу" наповнить держбюджет на суму понад 360 млрд грн, – Коболєв

Якщо стратегія НАК "Нафтогаз України" буде реалізована, в країні буде створено 300 тисяч робочих місць, а сума сплачених до держбюджету податків складе більше 360 млрд грн.

Про це на всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка" розповів глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Що можемо ми всі отримати в разі успішної реалізації стратегії НАК "Нафтогаз"? Це майже 300 тисяч робочих місць, це більше 360 млрд грн доходів державного бюджету України, плюс 36 млрд до Пенсійного фонду України та плюс 438 млрд грн до ВВП", – розповів глава правління НАК "Нафтогаз України".

На його думку, саме заради цих цифр акціонеру компанії потрібно завершити розпочату в компанії реформу корпоративного управління.

Якщо ж стратегія НАК "Нафтогаз України" не буде реалізована, то відбудеться зменшення ВВП на 410 млрд грн, а також держбюджет недоотримає більше 110 млрд грн.

Якщо наша стратегія не буде реалізована, то, звичайно, отримаємо втрату великої кількості робочих місць, майже 200 тисяч, недоотримання доходів держбюджету в розмірі 110 млрд грн, недоотримання доходів Пенсійного фонду майже 30 млрд грн, зменшення ВВП на 410 млрд грн. Це цифри на найближчі 10 років – до 2030 року,

– зазначив Андрій Коболєв.

Також Андрій Коболєв повідомив, що група "Нафтогаз" має намір збільшити компетенції в трейдингу, повернути собі статус найбільшого трейдера газу на оптовому ринку, який за своєю суттю буде виконувати певну роль банку або страхування всього ринку, згладжуючи цінові піки, а також збільшити частку на роздрібному ринку газу до 30%.

Як раніше повідомлялося, в Києві відбувся Всеукраїнський форум "Україна 30. Платіжка", в рамках якого 15-17 лютого обговорювалися тарифи і енергетична незалежність. Під час форуму голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що ціна газу для населення повинна визначатися ефективним ринком блакитного палива, як це вже відбувається на оптовому ринку.