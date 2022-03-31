Реальні гарантії безпеки для України: якими вони мають бути

Будь-які реальні гарантії безпеки мають, або завдати агресору непоправної шкоди, або повну його ізоляцію від світу.

Перше зараз робимо ми, друге – Захід. На жаль, повільно і не повністю. Війна Росії проти нас показала, що всі у небезпеці, ніхто не гарантований.

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"Ядерна парасолька" для України

НАТО або США на двосторонній основі можуть дати "ядерну парасольку". Ширші гарантії безпеки мають включати повну ізоляцію агресора від світу: політичну, економічну та соціальну. Без дискусій, автоматично та на наступний день після агресії, без суперечок про "ціну" цього кроку. Це буде, світ до цього прийде, але не сьогодні й, на жаль, не завтра.

Агресор має отримати повну ізоляцію на наступний день після нападу / Фото Getty Images

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Україна гарантує безпеку і для себе, і для Заходу

Сьогодні ми – гарантія безпеки для себе і для Заходу. Там це ще не всі зрозуміли, але вже починають. Коли прем'єр Словенії Янеш Янша, якого я добре знаю багато років, повертає дипломатів назад до Києва і каже, що нам необхідно дати систему ППО С-300, то він сьогодні і є моральним лідером Європи.

Саме з такими лідерами ми підемо вперед, а інші потраплять у смітник історії. В тому числі ті, хто створює нам проблеми з просуванням до ЄС та НАТО. Побачите.

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