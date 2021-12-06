Реальніший, ніж у "Грі престолів": у Запоріжжі встановили "Залізний трон Сходу"

До Дня Збройних сил України та Дня волонтера у центрі Запоріжжя встановили залізний трон, як у серіалі "Гра престолів". Однак зроблений він зі справжніх уламків боєприпасів з Донбасу.

Пам'ятник відкрили 5 грудня у сквері Прикордонників поблизу площі Свободи. Ініціатором ідеї став підприємець із Запоріжжя та ветеран АТО Валерій Прозапас.

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"Залізний трон Сходу" тепер на постійній локації. Він стане елементом цілого меморіалу захисникам України. Впевнений, цей символ волі до перемоги має об'єднувати всіх, хто підтримує державність і б'ється за неї", – написав на своїй сторінці у фейсбуці Прозапас.

У Запоріжжі встановили "Залізний трон Сходу" / Фото Сергія Діденко

Пам'ятник важить понад 700 кілограмів. Він повинен нагадувати людям про війну на Донбасі, яка досі триває.

"Залізний трон Сходу": що відомо

Пам'ятник створили волонтери із Запоріжжя ще у 2016 році.

Основа "залізного трону" – частини танка, усе інше – уламки боєприпасів із зони бойових дій.

Трон продали на аукціоні у Запоріжжі за 150 тисяч гривень.

Отримані гроші витратили на купівлю тепловізора та автомобіля для воїнів, що перебувають на передовій.

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