Реальної дружби не було ніколи, і Єреван просто "кинули", – експерт про брудну гру Росії

Вірменія останнім часом перебуває у прямій залежності від Москви. Тому Кремль очікує від Єревану всілякого сприяння власним загарбницьким діям.

Про зраду російських вірмен, підневільного Пашиняна та російську загрозу для Єревану – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів політичний консультант, директор Фонду дослідження Вірменії Сурен Петросян.

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"Путін свідомо знищує усіх"

Яка позиція вірменської діаспори в Україні через напад РФ?

Вірменська діаспора категорично засуджує російські злочини та військову агресію проти України. Для вірменської історії дуже болісний термін "геноцид" і це велика трагедія нашого народу. На жаль, зараз ми бачимо, що російський президент вчиняє аналогічні дії проти мирного українського населення.

Я називаю війну "світовою", оскільки в Україні проживають також інші етноси, в тому числі вірмени, і Путін свідомо знищує усіх, обстрілює міста, окупує території, проводить репресії. Міжнародна спільнота має зупинити цей жах.

Вірменська діаспора з усього світу завжди жила мирно, але зараз всі спільноти без виключення засуджують вірмен в Росії, які підтримали війну і Путіна. Вони зрадили свій народ і цінності.

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Одна з провідних громадських організацій "Монс Піус" активно співпрацює з українським керівництвом, надаючи гуманітарну допомогу, організовуючи маршрути поставок технічних засобів, індивідуального захисту та продуктів харчування в Україну. Можу Вас запевнити, що вірмени усього світу за Україну, а зрадникам з Росії суддею буде Всевишній.

Чи втягує Кремль Вірменію у війну в Україні та чому влада у Єревані не засудила агресію Кремля?

Безсумнівно втягує. В планах Путіна – використати механізм ОДКБ, щоб включити інші країни з пострадянського простору у війну в Україні. Оскільки Вірменія тимчасово головує в Організації, Нікол Пашинян потрібен Путіну, щоб ініціювати потрібні рішення на майданчику Організації, як це було до прикладу в Казахстані.

На початку війни Путін планував захопити території Донецької та Луганської областей в адміністративних рамках та підняти питання про введення на них миротворчої місії ОДКБ. Росія навіть бачила себе координуючою державою у вказаних процесах та спеціально ініціювала зміни в устав Організації. Втягнення Вірменії грало важливу роль.

Наразі можна констатувати, що плани Кремля зриваються. По-перше, не вдається захопити українські території. По-друге, в ОДКБ відсутня єдність з приводу таких дій.

За моєю інформацією, Нікол Пашинян консультувався із зазначеного приводу з однією з найбільш впливових вірменських діаспор у Франції та Еммануелем Макроном. Отримав рекомендації тягнути час та не втягуватись у війну. В такому руслі він і діє.

Чому не засудив? На жаль, відповідь банальна і прагматична. Вірменія залежна в економічному плані від Росії, а також в безпековому – російські "миротворці" відповідають за Нагірний Карабах, а Кремль може кулуарно "злити" інтереси Єревану на користь Азербайджану і Туреччини. Поки Росія достатньо не ослабла та має вплив на Кавказі, Вірменія не може діяти вільно. Зачекаймо і поглянемо, як ситуація зміниться умовно через рік.

Вірменія поки не сформувала свою зовнішню політику

Що Ви можете сказати про візит Нікола Пашиняна в Росію для зустрічі з Путіним?

На жаль, вимушений визнати, Вірменія поки не має змоги формувати зовнішню політику без врахування російського фактора. Цим був зумовлений вірменський інтерес до зустрічі. Тим більше в перший день війни в Україні Росію відвідав Ільхам Алієв, а в Єревані не хочуть, щоб про долю Нагірного Карабаху домовились за їх спиною.

Пашинян спілкується з Путіним напряму з початку повномасштабної війни Росії проти України / Фото aa.com.tr

У всьому іншому, виглядає наче зустріч більше була потрібна Росії, тому й узгоджений нетиповий для таких подій документ про співробітництво з тридцяти пунктів. Погляньте на них: акцент на переведенні розрахунків в національну валюту, збільшення товарообігу, стратегічне партнерство.

Росії треба демонструвати, що вони нібито не потрапили в ізоляцію та продовжують діалог з іншими країнами, також важливо підкреслити власний вплив на процеси в регіоні. Також в Кремлі розраховують, що вдасться використовувати Вірменію для обходу санкцій.

Погляньте, навіть на той факт, як Путін сидів поруч з Пашиняном, а не через багатометровий стіл. Є і цьому певна символіка, нібито російський президент зустрічається з союзником, але запевняю Вас, економічний і безпековий вплив Росії на ситуацію у Вірменії не вічний, а діаспора докладе усіх зусиль, щоб мінімізувати наявну залежність.

У Вірменії зростають антиросійські настрої, адже люди усвідомлюють, що реальної дружби не було ніколи і Єреван просто "кинули".

Росія торгувала озброєнням з Азербайджаном і Вірменією одночасно, підбурюючи війну у власних інтересах. В Єревані розуміють це, але не можуть миттєво порвати з Росією та витіснити її з процесів. Саме тому, робота ведеться поступово. На зміну російським "миротворцям" можуть прийти інші, ОБСЄ ще активізує свою діяльність, попри спроби міністра закордонних справ Росії Лаврова применшити їх роль, а Вірменія створить умови для власної незалежної політики. На все треба час, хоч як би нам не хотілось результатів одразу.

Якщо Москва попросить Вірменію надати війська, яка буде відповідь?

Я постійно на контакті з представниками уряду Вірменії, з групами впливу в країні, всі вони однозначно проти російської військової агресії та на боці України. Просто вони поки не можуть це демонструвати настільки яскраво, як ми того хочемо у Києві. Так, Вірменія може утриматись від голосувань на майданчику ООН при ухваленні вигідних для РФ рішень, але просто розірвати відносини зараз неможливо.

Попри це, переконаний, що схвалювати відправку вірменських військ в Україну на стороні агресора ніхто не буде.

Влада і населення проти цього, за виключенням пари маргінальних проросійських груп, як угрупування "вірменські орли", представникам якого у країні навіть ніхто руку тиснути не хоче.

Путін просив Вірменію підтримати війну в Україні / Фото Getty Images

На початку війни в Україні Росія зверталась до Вірменії із закликом підтримати такі дії, як це зробила Білорусь, але Нікол Пашинян не пішов на такий крок і не піде. В іншому випадку – він не зможе бути прем'єром країни.

Вірменія головує в ОДКБ, які настрої там панують?

Сподіваюсь ОДКБ не стане інструментом Путіна у війні проти України, оскільки не всі здали власні національні інтереси, як це зробила Білорусь. Казахстан відверто засуджує агресію, Вірменія також виступає проти, підтверджуючи позицію своїми діями. Свідомі члени ОДКБ розуміють, що вони можуть бути наступними, а імперіалістичні амбіції Росії не обмежуються Україною. Ніхто не хоче допомагати країні, яка завтра може зі зброєю прийти у Ваш рідний дім.

Хоча у ході візиту в Росію, Нікол Пашинян запросив Путіна відвідати саміт ОДКБ у другій половині 2022 року, такий жест має більше символічний характер. Після таких дій Росії ОДКБ скоро остаточно дискредитує себе як ефективний і справедливий безпековий орган і перестане функціонувати.

База в Гюмрі: чи використовують її росіяни у війні проти України та чи несе вона загрозу Вірменії?

Наскільки мені відомо, через брак людей росіяни хотіли направити власних військових з Гюмрі в Україну, але багато хто з них просто побоявся та відмовився. Проте, були окремі військові, які долучилися до військових злочинів.

Що стосується загрози вірменським національним інтересам, безсумнівно, їх важко не помітити. Найбільша російська військова база на Кавказі може вільно перебувати на території Вірменії до 2044 року, що разом із "миротворцями" доповнює російську військову присутність. Згадаймо базу Чорноморського флоту в Криму, яка була використана для окупації півострова. Не виключає ризиків російського керівництва вдатись до подібних спроб використати військовий об'єкт і у Вірменії.

Як на мене, з часом російських військових виженуть з вірменської території. Щонайменше, соціальні настрої для цього існують ще з 2015 року, коли російський солдат з бази розстріляв вірменську родину. Залишилось створити умови політичного і безпекового характеру.

Яку позицію займають вірмени всередині країни щодо війни в Україні?

Звичайно, існують проросійські настрої серед місцевого населення, адже пропаганда діє і спільне радянське минуле дається взнаки. Проте, свідоме населення, якого переважна більшість, виступає проти війни. Хтось може проявляти свою позицію активніше, виходячи на мітинги й протести, хтось не демонструє своєї підтримки через пасивність, хтось приховується за ширмою умовного нейтралітету.

Переконаний, що населення та уряд не дозволять затягнути Вірменію у війну, як би Росія не хотіла цього.

Відносини України й Вірменії – відверто проблемні, чи не впливають такі обставини на позицію офіційного Єревану?

Визнаю, що багато політиків в Україні дарма втручалися в кейс протистояння Вірменії з Азербайджаном, намагаючись підіграти офіційному Баку. Такі обставини вплинули на погіршення двосторонніх відносин. Проте, вважаю, що в уряді Вірменії раціонально ставляться до існуючої ситуації, а в Офісі Президента не нехтуватимуть конструктивним діалогом з Єреваном.

Вірменська сторона завжди прислухалася до позиції діаспори в Україні, а ми виступаємо з позицій дружби та братерства. Я і моя команда відстоюємо необхідність визнання Вірменією Голодомору геноцидом українського народу і направляли відповідний лист до Нікола Пашиняна.

Зараз ми докладаємо усіх зусиль, щоб підтримати ЗСУ у війні проти ворога. Сподіваюсь, що коли усе закінчиться перемогою України, вірменська діаспора ще більше консолідується та сприятиме покращенню відносин між Києвом і Єреваном.

Давно назріло рішення про створення відповідної політичної партії. Подивимось, як далі працюватимемо, зараз всі зусилля для спільної мети – закінчити війну та розбити російські війська. Сьогодні в Україні, а завтра, можливо, й у Вірменії.

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