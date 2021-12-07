Реанімували 40 хвилин: українки в Єгипті врятували чоловіка, якого вважали потопельником

В єгипетському Шарм-ель-Шейху дві громадянки Українки врятували чоловіка, якого витягнули з моря без ознак життя. Однак дівчатам вдалося реанімувати відпочивальника.

Наталія та Антоніна перебували на пляжі, коли побачили, що людині потрібна допомога. Вони миттєво зорієнтувалися та почали робити штучне дихання і вистукувати воду з легень.

Читайте також У Дніпрі хірурги дивом врятували вагітну з інсультом і навіть допомогли народити

Українки залучили до порятунку міцного драйвера, якому показали, як потрібно діяти. Своєю чергою місцеві рятувальники намагалися зупинити дівчат, переконуючи, що шансів немає.

Українки реанімували чоловіка

Однак Наталія та Антоніна вирішили використовувати всі можливості до кінця, зокрема:

продовжили серцево-легеневу реанімацію;

робили це строго по протоколу – протягом 40 хвилин;

через 20 хвилин вдалося запустити серце, відновити дихання та пульс.

Громадянки України зробили неможливо, буквально витягнувши 51-річного Сергія з "того світу".

У нас реанімації (відділення інтенсивної терапії Інституту раку – 24 канал) є таке правило – ніколи не здаватися, навіть якщо пацієнт надзвичайно важкий, а ситуація безнадійна,

– сказали дівчата.

Переглянув ставлення до життя