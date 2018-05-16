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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Речі бійців, загиблих під Іловайськом, знайшли закопаними на Дніпропетровщині: моторошні звіти

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Знайдені речі загиблих українських бійців
Знайдені речі загиблих українських бійців / Фото Миколи Колесника

На території фермерського господарства поблизу селища Таромське Дніпропетровської області волонтери виявили десятки мішків з речами загиблих українських бійців.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник.

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"Чим я займаюся у річницю створення «Кривбасу». А займаюся я викопуванням речових доказів, разом з командою «Евакуація 200». Викопуємо форму, берці, ремені, кобури, мішки з моргу, з бірками. Речі Іловайських хлопців. Усі 36 мішків на одне сільгоспгосподарство завіз у 2014 році тодішній голова Таромського відділку міліції (підсушити трохи). І забув забрати, відморозився, на дзвінки власників господарства не реагував", – йдеться у повідомленні.

За словами Колесника, люди знайшли його і попросили все зробити по-людські. Адже ці речі потрібно поховати, а не закопати.

"Зателефонував 102, сиджу чекаю СОГ. Хотів зробити стрім. Вибачте, не можу, руки трусяться", – додав Колесник.

Нагадаємо, за офіційними даними бій під Іловайськом коштував загибелі 366 українців. 429 воїнів отримали поранення. 300 військовослужбовців потрапили в полон. В новітній історії України події серпня 2014 року запишуться, як жахливий кремлівський злочин.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Новини Дніпра Іловайська трагедія
Джерело: 24 Канал
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