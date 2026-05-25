Через російську атаку в Києві руйнувань зазнали щонайменше 6 редакцій

Російські окупанти в ніч на 24 травня масовано атакували Київ БпЛА та ракетами. Внаслідок ворожих ударів у столиці постраждало 6 редакцій.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Які наслідки після російської атаки?

У Києві внаслідок атаки Росії зафіксували пошкодження щонайменше 6 медіа та редакцій. Окупанти вкотре вгатили по інфраструктурі, яка забезпечує інформацією громадян.

Станом на 25 травня відомо про пошкодження у:

Deutsche Welle – внаслідок ударної хвилі руйнувань зазнав офіс. На місці вибито вікна та пошкоджено стелі. На щастя, серед працівників постраждалих немає.

ARD – через удари Росії пошкоджено студію. У приміщені вилетіли віконні рами, залишилися уламки та пошкоджено техніку.

"Реальна газета" – серйозних руйнувань зазнала редакція. У приміщені не залишилося жодного цілого вікна. На щастя, постраждалих не було.

УНІАН – пошкоджень зазнав офіс. На місці повилітали вікна.

Онлайн-медіа "Ґрати" – через вибухову хвилю було пошкоджено редакцію та аудіостудію. У будівлі повилітали вікна та зруйнована стеля.

Онлайн-медіа "Шелтер" – внаслідок російської атаки руйнувань зазнав офіс та студія, а команда повідомила про початок відновлювальних робіт.

Попри обстріли, руйнування і втрати, українські журналісти продовжують працювати – документувати злочини, інформувати суспільство та забезпечувати право людей на правду,

– написав Томіленко.

Що ще відомо про атаку Росії в ніч на 24 травня?

Станом на ранок 25 травня кількість постраждалих у Києві після масованої атаки зросла до 91 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули.

Унаслідок вибухів, що лунали неподалік через російський обстріл, споруда МЗС України зазнала незначних пошкоджень. Варто зазначити, що сталося таке вперше з часів Другої світової.

Також пошкоджень зазнали й інші дипломатичні та урядові будівлі столиці, зокрема Кабмін, НБУ, посольства Албанії та Азербайджану.