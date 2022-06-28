Ще один дедлайн: росіяни призначили референдум про анексію Донецької області на 11 вересня

Росіяни полюбляють ставити перед собою завдання, які потім не можуть виконати. Цього разу вони зібралися захопити усю Донецьку область та провести свій "референдум".

Російські окупанти кидають великі зусилля на те, щоб вийти до адміністративних кордонів Донецької області. Вони не мають особливих успіхів у просуванні, але вже планують анексію області.

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Окупація Донеччини: який дедлайн собі встановили російські окупанти

Як повідомив радник Маріуполя Петро Андрющенко, російські окупанти зібралися проводити так званий "референдум" щодо анексії Донецької області 11 вересня 2022 року. Вони сподіваються, що до того часу зможуть вийти на адміністративні кордони області та окупувати всю Донеччину.

Місцеві окупаційні адміністрації вже отримали відповідні вказівки. Вони мають підготувати місця проведення "референдуму" та "комісії по проведенню референдуму".

Також під час проведення так званого "референдуму" окупанти зібралися святкувати "звільнення Донбасу від нацистських загарбників". Окупанти якось забули закласти у свої плани дані про те, що просуватися до кордону області їм не вдається навіть попри стирання у попіл цілих міст, а ЗСУ продовжують отримувати від партнерів необхідну зброю та влаштувати росіянам таке пекло, від якого вони не оговтаються вже ніколи.

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