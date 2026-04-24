ТЦК може стати "Офісом резерву": нардеп Костенко розповів про майбутню реформу

В Україні триває обговорення змін у системі мобілізації та можливого реформування ТЦК.Частина пропозицій Міністерства оборони перебуває на доопрацюванні після зауважень парламенту та Генштабу.

Окремі ініціативи не отримали підтримки президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів секретар комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Дивіться також Усе на родичів: в ексвійськкома Одещини знайшли елітні авто та квартири на 50 мільйонів

Що відомо про зміни у роботі ТЦК?

Він зазначив, що наразі остаточної концепції реформи немає, а частину пропозицій повернули на доопрацювання після зауважень профільного комітету та військового керівництва.

Поки ще ніякої остаточної концепції немає. Міністерство оборони приходило, доповідало комітету, але були зауваження, і зараз усе повернули на доопрацювання,

– сказав Костенко.

Серед ідей, які обговорювалися, – можливе перейменування ТЦК, поділ їхніх функцій на соціальну та мобілізаційну, а також передача частини повноважень поліції. Водночас ці пропозиції не були затверджені остаточно. Окремо депутат підкреслив, що частина рішень могла не отримати підтримки на найвищому рівні.

"Після зустрічі в Офісі президента, де були представники Генштабу і Міноборони, я знаю, що деякі речі президент не підтримав. Але які саме – мені невідомо", – зазначив він.

Також у владі паралельно обговорюють питання термінів служби та контрактної системи. Костенко пояснив, що наразі йдеться саме про реформу територіальних центрів комплектування, тоді як питання термінів служби розглядається окремо.

За його словами, у запропонованій Міністерством оборони моделі є положення, з якими не погоджується Генеральний штаб, оскільки вони можуть вплинути на вже налагоджені процеси мобілізації. Костенко підкреслив, що будь-які зміни мають насамперед покращувати роботу системи, а не створювати додаткові труднощі. Генштаб, за його словами, виходить із власного практичного досвіду організації мобілізаційних процесів.

Передача повноважень ТЦК поліції найбільше хвилює суспільство, адже, чи зможуть правоохоронці впоратися з додатковим робочим навантаженням.

Це вже треба поліції ставити питання. Я не скажу, що я зараз "за" чи "проти". В мене є своя точка зору. Я кажу як факт, що є таке бажання – передати повністю ці функції. Тут питання – які ми наслідки від цього отримаємо навіть для поліції. Тут більш стратегічне питання. Кожен має собі задати: чи потрібно це робити, чи не потрібно. Можливо, це якраз та функція, яку не підтримав президент, я не знаю зараз точно, – каже Костенко.

Що ще відомо про реформу мобілізації в України?