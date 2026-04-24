24 квітня, 20:10
ТЦК може стати "Офісом резерву": нардеп Костенко розповів про майбутню реформу

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Обговорюються зміни у системі мобілізації в Україні, зокрема реформування ТЦК, але остаточної концепції ще немає.
  • Частина пропозицій Міністерства оборони не підтримані президентом і повернуті на доопрацювання після зауважень профільного комітету та військового керівництва.
В Україні триває обговорення змін у системі мобілізації та можливого реформування ТЦК.Частина пропозицій Міністерства оборони перебуває на доопрацюванні після зауважень парламенту та Генштабу.

Окремі ініціативи не отримали підтримки президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів секретар комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. 

Дивіться також Усе на родичів: в ексвійськкома Одещини знайшли елітні авто та квартири на 50 мільйонів 

Що відомо про зміни у роботі ТЦК?

Він зазначив, що наразі остаточної концепції реформи немає, а частину пропозицій повернули на доопрацювання після зауважень профільного комітету та військового керівництва.

Поки ще ніякої остаточної концепції немає. Міністерство оборони приходило, доповідало комітету, але були зауваження, і зараз усе повернули на доопрацювання, 
– сказав Костенко.

Серед ідей, які обговорювалися, – можливе перейменування ТЦК, поділ їхніх функцій на соціальну та мобілізаційну, а також передача частини повноважень поліції. Водночас ці пропозиції не були затверджені остаточно. Окремо депутат підкреслив, що частина рішень могла не отримати підтримки на найвищому рівні.

"Після зустрічі в Офісі президента, де були представники Генштабу і Міноборони, я знаю, що деякі речі президент не підтримав. Але які саме – мені невідомо", – зазначив він.

Також у владі паралельно обговорюють питання термінів служби та контрактної системи. Костенко пояснив, що наразі йдеться саме про реформу територіальних центрів комплектування, тоді як питання термінів служби розглядається окремо. 

За його словами, у запропонованій Міністерством оборони моделі є положення, з якими не погоджується Генеральний штаб, оскільки вони можуть вплинути на вже налагоджені процеси мобілізації. Костенко підкреслив, що будь-які зміни мають насамперед покращувати роботу системи, а не створювати додаткові труднощі. Генштаб, за його словами, виходить із власного практичного досвіду організації мобілізаційних процесів.

Передача повноважень ТЦК поліції найбільше хвилює суспільство, адже, чи зможуть правоохоронці впоратися з додатковим робочим навантаженням.

Це вже треба поліції ставити питання. Я не скажу, що я зараз "за" чи "проти". В мене є своя точка зору. Я кажу як факт, що є таке бажання – передати повністю ці функції. Тут питання – які ми наслідки від цього отримаємо навіть для поліції. Тут більш стратегічне питання. Кожен має собі задати: чи потрібно це робити, чи не потрібно. Можливо, це якраз та функція, яку не підтримав президент, я не знаю зараз точно, – каже Костенко.

Що ще відомо про реформу мобілізації в України?

  • Веніславський запропонував нову модель бронювання працівників під час мобілізації, яка передбачає зміну чинного підходу. Йдеться про те, що підприємства зможуть зберігати ключових спеціалістів не через фінансові механізми, а шляхом залучення нових людей до лав ЗСУ.

  • За словами міністра оборони Михайла Федорова, реформа має зробити мобілізацію більш системною та законною. Одним із ключових завдань є припинення практик примусового доставлення громадян до територіальних центрів комплектування, відомих як "бусифікація". 

  • Крім того, зміни можуть торкнутися відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства та загальної організації призову. Очікується, що нова модель взаємодії між громадянами та ТЦК дозволить уникнути скандалів і підвищить довіру до системи.

Пов'язані теми:

Мобілізація в Україні
ТЦК
Міністерство оборони України