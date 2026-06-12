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24 Канал Новини України Чіткі терміни та гарантії: Зеленський окреслив, якими будуть контракти для армії
12 червня, 15:05
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Чіткі терміни та гарантії: Зеленський окреслив, якими будуть контракти для армії

Дарія Черниш

Володимир Зеленський анонсував нові контракти для піхотинців в межах реформи війська. Вони передбачатимуть чіткі терміни служби та умови, зокрема гарантовані відстрочки.

Про це 12 червня повідомив президент України.

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Які контракти з'являться в армії?

Президент наголосив, що піхота є ключовою в обороні України. Тому для піхотинців створять нові та "сильніші" контракти. Тим, хто виконує бойові завдання на першій лінії фронту, планують виплачувати в середньому 300 тисяч гривень.

Зеленський пояснив, що контракт матиме чіткий термін, наприклад 10, 14 або 24 місяці. Також у ньому мають прописати умови, а саме відстрочки від служби.

Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії,
– додав глава держави.

Конкретний механізм реалізації має затвердити Кабінет Міністрів. А перші нові доплати уряд має розпочати вже у червні, додав Зеленський.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що Міноборони готує реформу армії, яку представлять найближчими тижнями. Окрім встановлення чітких термінів служби та збільшення виплат, реформа також торкнеться роботи територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

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