Реформи в Україні опинилися під загрозою: Порошенко назвав причину

Проведення прозахідних реформ в Україні опинилося під загрозою через можливе втручання Росії у майбутні президентські і парламентські вибори, що пройдуть весною 2019 року.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Financial Times.

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Зокрема, глава держави розповів, що тривалий конфлікт із Росією і підтримка неї проросійських бойовиків на Донбасі стали серйозним випробуванням для єдності країни. Проте, він заявив, що всупереч планам президента РФ Володимира Путіна, Україна стала сильнішою, а її проєвропейські настрої зміцніли.

Він зазначив, що головними досягненнями його президентства є те, що Україна стала на шлях європейської і трансатлантичної інтеграції, впоралася з тиском з боку Росії та почала реформи в сфері освіти, охорони здоров'я, пенсійну реформу, реформу банківського сектора і державного управління.

Процеси реформ не є незворотними, тому вони в небезпеці. Чому? Через Росію, яка доклала величезних зусиль в умовах гібридної війни, щоб повернути Україну під свій вплив. Надзвичайно складне завдання – захистити незалежність і суверенітет країни в умовах гібридної війни"

– наголосив Порошенко.

За його словами, окрім крім стандартних військових методів і торгових воєн Кремль буде пробувати втрутитися у вибори в Україні за допомогою кібератак, використовуючи соціальні мережі, телебачення та підтримку тих чи інших українських політичних сил.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України заплановані на 31 березня 2019 року. Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про перенесення президентських виборів на червень через те, що повноваження голови держави дійсні впродовж п’яти років від дня присяги, яку Порошенко склав 7 червня. У Конституційний суд уже внесено подання про перенесення дати виборів Президента України.