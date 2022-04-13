Рекет і залякування: в Запорізькій ОВА розповіли про терористичні методи російських окупантів

Російські окупанти продовжують намагатися залякати українців. Зокрема, на Запоріжжі вони вимагають у місцевих підприємців "данину" та викрадають людей.

Загарбники намагаються організувати "народну міліцію". Вони вимагають у мирних жителів гроші на її фінансування.

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У Запорізькій ОВА розповіли про терористичні методи ворогів

Речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф'єв розповів, що у Мелітопольському районі росіяни продовжують діяти терористичними методами. Вони намагаються залякати місцевих жителів та схилити їх на свій бік.

Їхня тактика полягає в тому, щоб збирати данину на користь так званої "народної міліції". Відтак, за інформацією від підприємців, незаконна окупаційна влада наказала бізнесменам віддавати частину своїх доходів в обмін на дозвіл працювати,

– додав Арєф'єв.

Схожі дії відбуваються і в Бердянському районі Запорізької області. Окрім цього, щодня з'являється інформація про те, що загарбники викрадають людей, які мають українську позицію. На жаль, серед місцевих жителів є колаборанти, які допомагають впроваджувати окупантам терористичні методи війни.

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